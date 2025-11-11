Τραγωδία στην Αμφιλοχία – Εντοπίστηκε νεκρός 43χρονος που αγνοούταν

Ανείπωτη τραγωδία εκτυλίχθηκε την Τρίτη 11/11 στην Αμφιλοχία καθώς εντοπίστηκε νεκρός ένας 43χρονος που αγνοούνταν από το απόγευμα της Δευτέρας και τελικά βρέθηκε νεκρός στο Τέροβο Ιωαννίνων.

Η εξαφάνισή του δηλώθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Αμφιλοχίας λίγες ώρες μετά που χάθηκαν τα ίχνη του, γεγονός που κινητοποίησε άμεσα τις αρχές και τους οικείους του. Σύμφωνα με πληροφορίες του e-maistros.gr, ο 43χρονος είχε πάρει ταξί από την Αμφιλοχία με προορισμό την Άρτα, όπου νοίκιασε αυτοκίνητο και στη συνέχεια αναχώρησε προς το σημείο όπου βρέθηκε νεκρός.

Το αυτοκίνητο βρέθηκε κοντά στο ποτάμι το οποίο εντόπισε κτηνοτρόφος της περιοχής ο οποίος στην κατάθεσή του δήλωσε ότι είχε δει το αυτοκίνητο από το βράδυ αλλά δεν έδωσε σημασία και σήμερα το πρωί πήγε στο σημείο και είδε τον 43χρονο νεκρό.