Τραγωδία στην Αχαΐα: Στους δυο οι νεκροί από την σφοδρή σύγκρουση οχημάτων – Απανθρακώθηκε ο ένας οδηγός

Μια τραγωδία εκτυλίχθηκε το απόγευμα της Πέμπτης στην Εθνική Οδό Κορίνθου – Πατρών, κοντά στην περιοχή Παναγοπούλα, της Αχαΐας. Μετά από σφοδρή σύγκρουση οχημάτων, σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, ένας ακόμη άνδρας, επιβάτης του αγροτικού οχήματος που συγκρούστηκε με το ΙΧ, υπέκυψε στα τραύματά του.

Ο τραυματίας είχε διακομιστεί βαριά τραυματισμένος στο νοσοκομείο, όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών κατέληξε. Ο δεύτερος τραυματίας από το ίδιο τροχαίο νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο.



Στο ΙΧ επέβαινε μια γυναίκα 70 ετών από το Αίγιο, ενώ το αγροτικό όχημα εμφανίζεται δηλωμένο στα Μέγαρα, χωρίς ακόμα να έχουν επιβεβαιωθεί οι επιβαίνοντες.

Όπως φαίνεται, η οδηγός του ΙΧ, που απανθρακώθηκε, φέρεται να μπήκε στο αντίθετο ρεύμα προς Αθήνα, προκαλώντας τη φονική σύγκρουση.

Η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής

Σορός αγνώστων στοιχείων ανασύρθηκε, κατά τη διάρκεια κατάσβεσης #πυρκαγιάς σε ΕΙΧ όχημα και 2 ακόμη άτομα απεγκλωβίστηκαν από έτερο ΙΧΕ όχημα και παρελήφθησαν από ασθενοφόρο του #ΕΚΑΒ, στο 187ο χλμ Ε.Ο. Κορίνθου – Πατρών, στο ύψος της περιοχής Λαμπίρι, του δήμου Αιγιαλείας, στην… September 11, 2025

Βίντεο από το σημείο του τροχαίου δυστυχήματος

Πώς συνέβη το τροχαίο

Οι ακριβείς συνθήκες του φρικτού τροχαίου στην Εθνική Οδό Κορίνθου – Πατρών παραμένουν ασαφείς, καθώς οι μαρτυρίες διαφέρουν.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε όταν συγκρούστηκαν, κάτω από αδιευκρίνιστες ακόμη συνθήκες, ένα ΙΧ επιβατικό αυτοκίνητο με ένα ΙΧ φορτηγό, τα οποία κινούνταν στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πάτρα.

Από την σύγκρουση εκδηλώθηκε φωτιά στο ΙΧ επιβατικό, με αποτέλεσμα να χάσει επί τόπου την ζωή του ο οδηγός του επιβατικού αυτοκινήτου.