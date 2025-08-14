Τραγωδία στην Αχαΐα: 83χρονος καταπλακώθηκε από το αγροτικό του
Ο ηλικιωμένος βρέθηκε εγκλωβισμένος κάτω από το πίσω μέρος του αγροτικού οχήματος του
Έχασε σήμερα, Πέμπτη (14/08), τη ζωή του ένας 83χρονος, ο οποίος εγκλωβίστηκε στο αγροτικό του στα Θωμέικα Ερυμάνθου στην Αχαΐα.
Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24.news, ο ηλικιωμένος κάτοικος Λακκόπετρας βρέθηκε εγκλωβισμένος κάτω από το πίσω μέρος του αγροτικού οχήματος του, το οποίο τον παρέσυρε και οδήγησε στον θανάσιμο τραυματισμό του.
Χρειάστηκε να επέμβει η Πυροσβεστική για τον απεγκλωβισμό του, ενώ το τοπικό Αστυνομικό Τμήμα ερευνά τις συνθήκες τις οποίες οδήγησαν στον θάνατο του 83χρονου.
