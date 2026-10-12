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Τραγωδία στη Θεσπρωτία: Εντοπίστηκε νεκροί ηλικιωμένο ζευγάρι

Αποκλείστηκε το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας

Τραγωδία στη Θεσπρωτία: Εντοπίστηκε νεκροί ηλικιωμένο ζευγάρι
Βασίλης Παπαδόπουλος/Eurokinissi
DEBATER NEWSROOM

Νεκρό εντοπίστηκε ηλικιωμένο ζευγάρι, 89 και 84 ετών, στην κατοικία του στον Παραπόταμο Θεσπρωτίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ, τους δύο ηλικιωμένους, που ζούσαν μόνοι τους, εντόπισαν τα ανίψια του ζευγαριού, περίπου στις 10:30 σήμερα το πρωί και ειδοποίησαν αμέσως το ΕΚΑΒ και την Αστυνομία.

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Οι αστυνομικές αρχές έχουν αποκλείσει οποιαδήποτε εγκληματική ενέργεια, ενώ το ηλικιωμένο ζευγάρι φέρεται να άφησε σημείωμα στο οποίο αναλάμβανε και την ευθύνη της αυτοχειρίας.

Προανάκριση για την υπόθεση διενεργούν οι αστυνομικές Αρχές ενώ έχει παραγγελθεί η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής.

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