Βίσση ή Καρβέλας; Μισός αιώνας μαζί, δύο αντίθετες αλήθειες – Εσείς με ποιον είστε;
Βίσση ή Καρβέλας; Μισός αιώνας μαζί, δύο αντίθετες αλήθειες – Εσείς με ποιον είστε; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Βίσση ή Καρβέλας; Μισός αιώνας μαζί, δύο αντίθετες αλήθειες – Εσείς με ποιον είστε; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στο Μαρούσι: Νεκρή 16χρονη μέσα στο σπίτι της – Εξετάζεται το ενδεχόμενο αυτοκτονίας

Η ανήλικη εντοπίστηκε νεκρή το απόγευμα της Παρασκευής (9/10), σε κατοικία στο Μαρούσι. Οι αστυνομικές Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο αυτοκτονίας, χωρίς να έχουν αποσαφηνιστεί οι συνθήκες του θανάτου της.

Τραγωδία στο Μαρούσι: Νεκρή 16χρονη μέσα στο σπίτι της – Εξετάζεται το ενδεχόμενο αυτοκτονίας
DEBATER NEWSROOM

Τραγωδία σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής (9/10) στο Μαρούσι, όπου μία 16χρονη κοπέλα εντοπίστηκε νεκρή μέσα στο σπίτι της.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η ανήλικη εντοπίστηκε περίπου στις 17:30, ενώ οι αστυνομικές Αρχές εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο της αυτοκτονίας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σε εξέλιξη η έρευνα των Αρχών

Οι αρμόδιες Αρχές διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή της η 16χρονη, προκειμένου να εξακριβωθούν τα αίτια του θανάτου της.

Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση για τα ακριβή αίτια, ενώ δεν έχουν γίνει γνωστά περισσότερα στοιχεία για τις συνθήκες του περιστατικού.

Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη.

Προσθήκη ως προτεινόμενη
πηγή στην Google
Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Θεσσαλονίκη: Σοβάς έως 3 μέτρων έπεσε στο κεφάλι μαθητή μέσα στην τάξη – Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Σοβάς έως 3 μέτρων έπεσε στο κεφάλι μαθητή μέσα στην τάξη – Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες

Στο νοσοκομείο «Γεννηματάς» παραμένει προληπτικά ο μαθητής που τραυματίστηκε μέσα στο σχολείο του στα Βασιλικά Θεσσαλονίκης. Οι αποκαλύψεις για το μέγεθος του σοβά και τα παλαιότερα προβλήματα του κτιρίου.

Καιρός – Αρναούτογλου: Προσοχή σε τρεις περιοχές για ισχυρές καταιγίδες – Έρχεται «βουτιά» της θερμοκρασίας
ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός – Αρναούτογλου: Προσοχή σε τρεις περιοχές για ισχυρές καταιγίδες – Έρχεται «βουτιά» της θερμοκρασίας

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένονται σε Κέρκυρα, Θεσπρωτία και Πρέβεζα, σύμφωνα με τον Σάκη Αρναούτογλου. Από την Τρίτη έρχονται βοριάδες και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Θεσσαλονίκη: Σοβάς έως 3 μέτρων έπεσε στο κεφάλι μαθητή μέσα στην τάξη – Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Σοβάς έως 3 μέτρων έπεσε στο κεφάλι μαθητή μέσα στην τάξη – Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες

Στο νοσοκομείο «Γεννηματάς» παραμένει προληπτικά ο μαθητής που τραυματίστηκε μέσα στο σχολείο του στα Βασιλικά Θεσσαλονίκης. Οι αποκαλύψεις για το μέγεθος του σοβά και τα παλαιότερα προβλήματα του κτιρίου.

Καιρός – Αρναούτογλου: Προσοχή σε τρεις περιοχές για ισχυρές καταιγίδες – Έρχεται «βουτιά» της θερμοκρασίας
ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός – Αρναούτογλου: Προσοχή σε τρεις περιοχές για ισχυρές καταιγίδες – Έρχεται «βουτιά» της θερμοκρασίας

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένονται σε Κέρκυρα, Θεσπρωτία και Πρέβεζα, σύμφωνα με τον Σάκη Αρναούτογλου. Από την Τρίτη έρχονται βοριάδες και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας.