Τραγωδία στο Μαρούσι: Νεκρή 16χρονη μέσα στο σπίτι της – Εξετάζεται το ενδεχόμενο αυτοκτονίας
Η ανήλικη εντοπίστηκε νεκρή το απόγευμα της Παρασκευής (9/10), σε κατοικία στο Μαρούσι. Οι αστυνομικές Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο αυτοκτονίας, χωρίς να έχουν αποσαφηνιστεί οι συνθήκες του θανάτου της.
Τραγωδία σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής (9/10) στο Μαρούσι, όπου μία 16χρονη κοπέλα εντοπίστηκε νεκρή μέσα στο σπίτι της.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η ανήλικη εντοπίστηκε περίπου στις 17:30, ενώ οι αστυνομικές Αρχές εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο της αυτοκτονίας.
Σε εξέλιξη η έρευνα των Αρχών
Οι αρμόδιες Αρχές διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή της η 16χρονη, προκειμένου να εξακριβωθούν τα αίτια του θανάτου της.
Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση για τα ακριβή αίτια, ενώ δεν έχουν γίνει γνωστά περισσότερα στοιχεία για τις συνθήκες του περιστατικού.
Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη.
πηγή στην Google
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