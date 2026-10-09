Τραγωδία στο Μαρούσι: Νεκρή 16χρονη μέσα στο σπίτι της – Εξετάζεται το ενδεχόμενο αυτοκτονίας

Τραγωδία σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής (9/10) στο Μαρούσι, όπου μία 16χρονη κοπέλα εντοπίστηκε νεκρή μέσα στο σπίτι της.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η ανήλικη εντοπίστηκε περίπου στις 17:30, ενώ οι αστυνομικές Αρχές εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο της αυτοκτονίας.

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Σε εξέλιξη η έρευνα των Αρχών

Οι αρμόδιες Αρχές διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή της η 16χρονη, προκειμένου να εξακριβωθούν τα αίτια του θανάτου της.

Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση για τα ακριβή αίτια, ενώ δεν έχουν γίνει γνωστά περισσότερα στοιχεία για τις συνθήκες του περιστατικού.

Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη.