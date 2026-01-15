Τραγωδία στη Ροδόπη: Νεκρός ο 84χρονος που αγνοούνταν στον ποταμό Λίσσο – Εντοπίστηκε μέσα στο αναποδογυρισμένο τρακτέρ του

Σε τραγωδία κατέληξε η υπόθεση εξαφάνισης του 84χρονου στη Ροδόπη που αγνοούνταν από τις 8 Ιανουαρίου, όταν εντοπίστηκε το τρακτέρ του εντός του ποταμού Λίσσου μετά από την κακοκαιρία που έπληξε την περιοχή.

Σύμφωνα με το radioevros, μετά από έρευνες, ο 84χρονος εντοπίστηκε σήμερα, Πέμπτη μέσα στο κουβούκλιο του τρακτέρ του το οποίο δεν είχαν καταφέρει να προσεγγίσουν νωρίτερα οι διασώστες καθώς οι μεγάλοι όγκοι νερού και φερτά υλικά λόγω της κακοκαιρίας έφεραν περαιτέρω δυσκολία στις έρευνες.

Υπενθυμίζεται ότι ο 84χρονος αγνοούνταν από την Πέμπτη 8 Ιανουαρίου όταν και ξεκίνησε η επιχείρηση για τον εντοπισμό του με την συμμετοχή της Πυροσβεστικής αλλά και της 2ης ΕΜΑΚ. Η επιχείρηση είχε διακοπεί προσωρινά μετά την κακοκαιρία του Σαββάτου και ξεκίνησε εκ νέου την Δευτέρα και τελικά ο άτυχος 84χρονος από τον οικισμό Μίρανα εντοπίστηκε σήμερα εντός του τρακτέρ που είχε παρασυρθεί από τα νερά του ποταμού.

Η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής:

Κατά τις πρωινές ώρες της 08ης Ιανουαρίου 2026, ειδοποιήθηκε το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος, για τον εντοπισμό ηλικιωμένου εντός του ποταμού Λίσσου στην Δ.Ε. Μαρώνειας της Π.Ε. Ροδόπης.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν πυροσβέστες από την Π.Υ. Κομοτηνής, την Π.Υ. ΒΙ.ΠΕ. Κομοτηνής, την 7η Ε.ΜΟ.Δ.Ε., την 4η Ε.Μ.Α.Κ., η ομάδα υποβρυχίων διασώσεων της 2ης Ε.Μ.Α.Κ., καθώς και εθελοντές, ως συνδρομή στην ΕΛ.ΑΣ.

Μετά από πολυήμερες έρευνες, κατά τις πρωινές ώρες, σήμερα Πέμπτη 15 Ιανουαρίου 2026, εντοπίστηκε η σορός του ηλικιωμένου εντός γεωργικού ελκυστήρα, στην κοίτη του ποταμού Λίσσου στην Δ.Ε. Μαρώνειας της Π.Ε. Ροδόπης.

Με συντονισμένες ενέργειες, η σορός ανασύρθηκε και η επιχείρηση ολοκληρώθηκε κατά τις πρωινές ώρες σήμεραΠέμπτη 15 Ιανουαρίου 2026.