Ροδόπη: Αγνοείται ηλικιωμένος αγρότης στον ποταμό Λίσσο – Σε εξέλιξη επιχείρηση εντοπισμού

Ένας αγρότης εξαφανίστηκε το πρωί της Πέμπτης (08/01) στην περιοχή του Λίσσου ποταμού στη Ροδόπη.

Όπως αναφέρει ο xronos.gr, αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη επιχείρηση για τον εντοπισμό του. Στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν δυνάμεις της Αστυνομίας, της ΕΜΑΚ, της Πυροσβεστικής αλλά και εθελοντές της Περιφέρειας της Ροδόπης.

Αυτή η επιχείρηση είναι ιδιαίτερα δύσκολη καθώς η στάθμη του νερού του ποταμού Λίσσου ανεβαίνει διαρκώς.

Κατά κύρια βάση οι έρευνες επικεντρώνονται στην περιοχή της Βέννας, ενώ πριν από λίγο εντοπίστηκε εγκαταλελειμμένο το τρακτέρ του. Σημειώνεται ότι ο αγνοούμενος αγρότης είναι 84 ετών και κατάγεται από το χωριό Μίρανα Ροδόπης.

Ο αντιπεριφερειάρχης Ροδόπης, Μανώλης Ταπατζάς, στην επιχείρηση εντοπισμού του ηλικιωμένου αναμένεται να συνδράμει και μία ομάδα δυτών από τη Θεσσαλονίκη, η οποία θα ψάξει εντός του ποταμού που έχει φουσκώσει.