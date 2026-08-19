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Τραγωδία στη Λεμεσό: Εντοπίστηκε νεκρό βρέφος πέντε μηνών

Το βρέφος κοιμόταν όταν ξαφνικά η μητέρα του διαπίστωσε ότι δεν ανταποκρινόταν

Τραγωδία στη Λεμεσό: Εντοπίστηκε νεκρό βρέφος πέντε μηνών
pixabay
DEBATER NEWSROOM

Χωρίς τις αισθήσεις του εντοπίστηκε βρέφος πέντε μηνών στην Λεμεσό της Κύπρου, το βράδυ της Τρίτης, 18 Αυγούστου, μέσα στο σπίτι της οικογένειας.

Όπως αναφέρει το sigmalive.gr, το βρέφος κοιμόταν όταν, γύρω στις 20:00, η μητέρα του διαπίστωσε ότι δεν ανταποκρινόταν. Το πέντε μηνών βρέφος μεταφέρθηκε άμεσα σε ιδιωτική κλινική, όπου οι γιατροί που βρίσκονταν σε υπηρεσία διαπίστωσαν τον θάνατό του.

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Από τις πρώτες εξετάσεις δεν εντοπίστηκαν εξωτερικές κακώσεις, ενώ τα ακριβή αίτια θανάτου αναμένεται να διαπιστωθούν από τη νεκροτομή, η οποία θα διενεργηθεί σε μεταγενέστερο χρόνο.

Η Αστυνομία διερευνά την υπόθεση, πραγματοποιώντας εξετάσεις προκειμένου να διακριβωθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του το βρέφος.

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