Τραγωδία στη Λάρισα: Άνδρας σκοτώθηκε πέφτοντας από 4ο όροφο
Άγνωστες οι συνθήκες του δυστυχήματος
Το μεσημέρι της Πέμπτης (05/02) σημειώθηκε ένα τραγικό περιστατικό στην περιοχή της Ηρώων Πολυτεχνείου, κοντά στην οδό Φαρσάλων στη Λάρισα.
Σύμφωνα με πληροφορίες του onlarissa.gr, έχασε τη ζωή του ένας άνδρας ηλικίας 70-75 ετών, όταν υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες μέχρι στιγμής έπεσε από μπαλκόνι 4ου ορόφου πολυκατοικίας και τραυματίστηκε θανάσιμα.
Άμεσα έσπευσαν στο σημείο ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και δυνάμεις της Αστυνομίας, οι οποίες διερευνούν τα αίτια του συμβάντος.
