Λάρισα: Ξεκίνησε η δίκη για την δολοφονία της 35χρονης από τον 31χρονο σύντροφό της το 2022

Ξεκίνησε χθες, Τρίτη η δίκη σε δεύτερο βαθμό στο Εφετείο Λάρισας για την υπόθεση δολοφονίας της 35χρονης στο κέντρο της Λάρισας το 2022, με τον 31χρονο σήμερα Πακιστανό σύντροφό της να κάθεται στο εδώλιο του κατηγορούμενου.

Υπενθυμίζεται ότι, ο αλλοδαπός που πρωτοδίκως είχε καταδικαστεί σε ισόβια, για ανθρωποκτονία με πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, φέρεται στις αρχές Σεπτεμβρίου του 2022 να είχε χτυπήσει τη γυναίκα στο κεφάλι με αμβλύ όργανο, και εν συνέχεια να την τύλιξε με μια κουβέρτα σε υπόγεια γκαρσονιέρα επί της οδού Παπαναστασίου, όπου διέμεναν.

Υπενθυμίζεται ότι μετά την ανεύρεση της σορού της 35χρονης στις 8 Σεπτεμβρίου του 2022, ο 30χρονος είχε εξαφανιστεί από προσώπου γης και αναζητούνταν από την αστυνομία. Τελικά εντοπίστηκε στη Χάγη και συνελήφθη από τις ολλανδικές αρχές, βάσει διεθνούς εντάλματος σύλληψης και τον φετινό Ιανουάριο πραγματοποιήθηκε η έκδοσή του στην Ελλάδα.

Στην πρωτόδικη εκδίκαση, ο 31χρονος είχε υποστηρίξει πως άλλος άνδρας δολοφόνησε την πρώην σύντροφό του, θεωρώντας ότι ίσως ο δράστης να κρύβεται ανάμεσα στους πελάτες της, ισχυριζόμενος ότι το θύμα εκδίδονταν προκειμένου να κερδίσει χρήματα για να αγοράσει τη δόση της, καθώς η άτυχη γυναίκα ήταν εξαρτημένη. Ισχυρισμός που όμως δεν έπεισε το Δικαστήριο.