Τραγωδία στη Χίο: Σε εξέλιξη η αεροδιακομιδή των 6 παιδιών στην Αθήνα

Σε εξέλιξη βρίσκεται η μεταφορά των 6 τραυματισμένων παιδιών της τραγωδίας στη Χίο ώστε να συνεχιστεί η νοσηλεία τους στην Αθήνα.

Τα παιδιά μεταφέρονται στην Αθήνα για να συνεχιστεί η νοσηλεία τους στο Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία». Από τα έξι τα πέντε φέρουν πολλαπλά κατάγματα, ενώ το ένα είναι ασυνόδευτο.

​Η επιχείρηση πραγματοποιείται με στρατιωτικό αεροσκάφος C-27J, το οποίο αναχώρησε από το Στρατιωτικό Αεροδρόμιο Ελευσίνας προκειμένου να παραλάβει τους ανήλικους, ορισμένοι εκ των οποίων συνοδεύονται από τους γονείς τους.

Σε εξέλιξη βρίσκονται την ίδια ώρα οι έρευνες για τις συνθήκες του τραγικού δυστυχήματος, με 15 νεκρούς και 24 τραυματίες. Εν αναμονή του επίσημου ιατροδικαστικού πορίσματος, τα στοιχεία συγκλίνουν ότι ο θάνατος των μεταναστών προήλθε από βαριές κακώσεις και όχι από πνιγμό.

Για κακουργήματα απολογείται ο Μαροκινός

Για σήμερα Σάββατο το απόγευμα (18:00) έχει προγραμματιστεί η απολογία του Μαροκινού που φέρεται ως ο διακινητής για το πολύνεκρο δυστύχημα με τους μετανάστες στη θαλάσσια περιοχή της Χίου. Τα στοιχεία συγκλίνουν ότι ο θάνατος των μεταναστών προήλθε από βαριές κακώσεις και όχι από πνιγμό, αναμένεται το επίσημο ιατροδικαστικό πόρισμα.



Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΡΤ, σε βάρος του Μαροκινού έχουν ήδη ασκηθεί διώξεις κακουργηματικού χαρακτήρα για πρόκληση ναυαγίου από το οποίο επήλθαν θάνατοι αλλά και για διακίνηση μεταναστών.

Από πλευράς του, ο Μαροκινός μέσω των συνηγόρων του αρνείται κατηγορηματικά τις κατηγορίες και δηλώνει ότι ευελπιστεί σε μια ανεπηρέαστη από πολιτικές πιέσεις και σκοπιμότητες διαδικασία.