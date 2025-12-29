Τραγωδία στα Βαρδούσια: “Πιθανό να δημιούργησαν μόνοι τους τη χιονοστιβάδα με τα βήματά τους ή με μια δυνατή ηχώ”

Συγκλονισμένη παραμένει η χώρα από την ανείπωτη τραγωδία που σημειώθηκε ανήμερα τα Χριστούγεννα στα Βαρδούσια Όρη, όπου έχασαν τη ζωή τους τέσσερις ορειβάτες.

Μιλώντας για το τραγικό περιστατικό, ο πρόεδρος της κοινότητας του Αθανασίου Διάκου Κώστας Μαστροκωστόπουλος είπε στο Mega ότι ένα από τα πιο πιθανά σενάρια ήταν να δημιούργησαν οι ορειβάτες μόνοι τους την χιονοστιβάδα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Οι καιρικές συνθήκες ήταν εξαιρετικές κι αυτός ήταν ο λόγος που τα παιδιά επέλεξαν να ανέβουν στην κορυφή Κόρακας στα 2.495μ. Περίπου στα 2.200, περνώντας από ένα κομμάτι της διαδρομής τους παρέσυρε η χιονοστιβάδα.

Ένα από τα πιο πιθανά σενάρια είναι να τη δημιούργησαν (σ.σ.: χιονοστιβάδα) τα ίδια τα παιδιά άθελά τους. Περνώντας, από το συγκεκριμένο σημείο με τα βήματά τους, είναι πολύ πιθανό να δημιουργήθηκε η χιονοστιβάδα από τους ίδιους ή από μια δυνατή ηχώ» είπε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε:

«Όταν πέφτει φρέσκο χιόνι πάνω στο παγωμένο είναι πολύ πιθανό να δημιουργηθεί χιονοστιβάδα, γιατί δεν έχει προλάβει το φρέσκο χιόνι να ενσωματωθεί στο παγωμένο που βρίσκεται από κάτω».

Σύμφωνα με τον κ. Μαστροκωστόπουλο, όλα πήγαν στραβά για τους τέσσερις νεκρούς ορειβάτες καθώς, «για να πας στην συγκεκριμένη κορυφή έχεις πολλές επιλογές. Δυστυχώς τα παιδιά επέλεξαν το “λάθος” μονοπάτι. Ο πατέρας του ενός παιδιού αναζητούσε τον γιο του, για να του ανακοινώσει ότι απεβίωσε ο παππούς του κι έπρεπε να επιστρέψει στην Αθήνα. Οι αναζητήσεις ξεκίνησαν το απόγευμα, οπότε δεν είχαμε και πολλές πιθανότητες να τους βρούμε άμεσα, ενώ και την επομένη ήταν πολύ κλειστός ο καιρός, είχε πολλή ομίχλη».

«Απ’ ό,τι έμαθα από την ιατροδικαστική, πιθανότατα πέθαναν από ασφυξία. Έπεσε το χιόνι πάνω τους, τούς μετακίνησε κάποια μέτρα και τους έθαψε. Η άνοδος από το σημείο που άφησαν το αμάξι για να πάνε στην κορυφή, είναι περίπου 3 ώρες κι άλλο τόσο περίπου για να το κατέβεις».

Ο προφητικός διάλογος της 31χρονης δασκάλας με τη μητέρα της



Σε μία συγκλονιστική κατάθεση ψυχής η μητέρα της 31χρονης Θεοδώρας Καπλάνη, της δασκάλας που δίδασκε σε σχολείο του Ναυπλίου, περιέγραψε στο MEGA τους προφητικούς διαλόγους που είχαν λίγο καιρό πριν από το μοιραίο συμβάν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η μητέρα της 31χρονης περιέγραψε τους φόβους που εξέφραζε συχνά στην κόρη της για την ασφάλειά της στις δύσβατες βουνοκορφές. Μάλιστα, όπως ανέφερε, είχε διαισθανθεί τον κίνδυνο και προσπαθούσε να την αποτρέψει από το να συμμετέχει σε τόσο ριψοκίνδυνες εξορμήσεις.

«Της είπα “Θεοδώρα μου, να μην πας σε αυτά τα πράγματα γιατί δεν θα έχεις καλό τέλος παιδί μου”», δήλωσε η μητέρα, ενώ η κόρη της της απαντούσε «”εσύ μάνα, μην ανησυχείς…”», προσπαθώντας να την καθησυχάσει. Αυτά ήταν τα τελευταία λόγια που αντάλλαξαν μέσω τηλεφώνου μητέρα και κόρη, προτού η Θεοδώρα χάσει τη ζωή της στα Βαρδούσια.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παρά τις ανησυχίες της μητέρας της και της οικογένειάς της για την ενασχόληση με την ορειβασία, η 31χρονη παρέμενε αφοσιωμένη στον στόχο της. «Ήταν το άθλημα που αγαπούσε, ήταν ένα τολμηρό παιδί», δήλωσε η μητέρα της. «Ήθελε το καλοκαίρι να πάει στο Έβερεστ, της έλεγα “Θεοδώρα μου, δεν θα πας εκεί”», πρόσθεσε.

«Μάνα εγώ θα ανέβω, θα βάλω τη σημαία επάνω και ας πεθάνω, θα πεθάνω ευτυχισμένη» έλεγε η άτυχη δασκαλα στη μητέρα της.