Τραγωδία στα Βαρδούσια: «Γλίτωσα αλλά πάει η μία ζωή που είχα» – Σοκάρει ο 5ος ορειβάτης που ακύρωσε τελευταία στιγμή την ανάβαση

Σοκ και βαθιά θλίψη προκάλεσε σε ολόκληρη τη χώρα η είδηση του τραγικού θανάτου τεσσάρων ορειβατών, ανήμερα των Χριστουγέννων, στα Βαρδούσια όρη της Φωκίδας, όταν καταπλακώθηκαν από χιονοστιβάδα κατά τη διάρκεια ανάβασής τους.

Από καθαρή τύχη γλίτωσε ο πέμπτος ορειβάτης της παρέας, ο οποίος επρόκειτο να συμμετάσχει στην ίδια διαδρομή προς την κορυφή Κόρακας, αλλά την τελευταία στιγμή ακύρωσε τη συμμετοχή του και δεν ακολούθησε τους φίλους του στη μοιραία ανάβαση.

Ο ίδιος μίλησε στην εκπομπή Live News, περιγράφοντας πώς μια απόφαση της τελευταίας στιγμής αποδείχθηκε σωτήρια. Όπως ανέφερε, οι τέσσερις ορειβάτες ξεκίνησαν κανονικά από το χωριό Αθανάσιος Διάκος, έχοντας εμπειρία και σχεδιασμό, με στόχο την ανάβαση στα Βαρδούσια. Εκείνος, ωστόσο, έμεινε πίσω.

Λίγες ώρες αργότερα, η είδηση της τραγωδίας «πάγωσε» συγγενείς, φίλους και όσους γνώριζαν τα θύματα. Οι τέσσερις ορειβάτες δεν επέστρεψαν ποτέ, σκορπίζοντας ανείπωτη οδύνη.

Ο άνθρωπος που ακύρωσε τη συμμετοχή του, περιέγραψε πως η απόφαση σχετιζόταν με επαγγελματικές υποχρεώσεις στο χωριό, ενώ τόνισε ότι δεν είχε συζητηθεί ξεκάθαρα αν ο τελικός προορισμός θα ήταν η κορυφή Κόρακας. Όπως είπε, οι υπόλοιποι φαίνεται πως αποφάσισαν να κινηθούν προς τα εκεί.

Μόλις έγινε αντιληπτό ότι κάτι δεν πήγαινε καλά, ο ίδιος ανέβηκε στο βουνό και συμμετείχε στις πρώτες προσπάθειες αναζήτησης, παραμένοντας επί ώρες στα Βαρδούσια και διανύοντας δεκάδες χιλιόμετρα, μέχρι να ξεκινήσει επίσημα η επιχείρηση διάσωσης από τις αρμόδιες αρχές.

Αναφερόμενος στις καιρικές συνθήκες, υπογράμμισε ότι ο συνδυασμός χιονιού, παγετού και ηλιοφάνειας καθιστούσε την ανάβαση ιδιαίτερα επικίνδυνη και ουσιαστικά απαγορευτική. Όπως σημείωσε, ακόμη και αν είχε τη δυνατότητα να φτάσει στο σημείο, δεν πιστεύει ότι θα επιχειρούσε την ανάβαση υπό αυτές τις συνθήκες.

Τέλος, χαρακτήρισε τα συγκεκριμένα σημεία των Βαρδουσίων εξαιρετικά επικίνδυνα, ειδικά με τα καιρικά φαινόμενα που επικρατούσαν. «Γλίτωσα», είπε με εμφανή συγκίνηση, τονίζοντας ωστόσο πως δεν το βιώνει ως δεύτερη ευκαιρία, καθώς, όπως ανέφερε, «η ζωή που είχα χάθηκε μαζί με τους φίλους μου».

Η τραγωδία στα Βαρδούσια όρη αναδεικνύει, για ακόμη μία φορά, τους σοβαρούς κινδύνους της χειμερινής ορειβασίας και τη σημασία της απόλυτης προσοχής στις καιρικές συνθήκες.