Βαρδούσια όρη: Από ασφυξία πέθαναν οι 4 ορειβάτες – Τι αναφέρει η ιατροδικαστική εξέταση

Από ασφυξία πέθαναν οι 4 ορειβάτες που καταπλακώθηκαν από χιονοστιβάδα στα Βαρδούσια όρη ανήμερα των Χριστουγέννων (25/12).

Όπως αναφέρεται στην ιατροδικαστική εξέταση, οι σοροί των τεσσάρων άτυχων ορειβατών δεν έφεραν κακώσεις καθώς παρασύρθηκαν από την χιονοστιβάδα και εγκλωβίστηκαν στο χιόνι με αποτέλεσμα να χάσουν την ζωή τους λόγω της έλλειψης αέρα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ιατροδικαστική εξέταση αναφέρει επίσης ότι ο θάνατος συνδέεται με την απότομη πτώση της θερμοκρασίας και την παραμονή τους μέσα στο χιόνι, στοιχείο που επιβάρυνε την κατάστασή τους.

Οι τρεις ορειβάτες βρέθηκαν πολύ κοντά ο ένας στον άλλον, ενώ ο τέταρτος εντοπίστηκε σε μικρή απόσταση, γεγονός που αποδίδεται στη ορμή της χιονοστιβάδας. Οι αρχές εντόπισαν ένα πόδι αρχικά που προεξείχε από το χιόνι, κάτι που οδήγησε στον εντοπισμό των 4 ατόμων.

Το πόρισμα καταλήγει ότι η χιονοστιβάδα ήταν ο καθοριστικός παράγοντας του θανάτου τους καθώς δεν υπήρξαν σημάδια τραυματισμών πριν από αυτό.

Συγκλονίζει η μητέρα της 31χρονης Θεοδώρας: “Μη πας σε αυτά τα πράγματα γιατί δεν θα έχεις καλό τέλος”

Σε μία συγκλονιστική κατάθεση ψυχής η μητέρα της 31χρονης Θεοδώρας Καπλάνη, της δασκάλας που δίδασκε σε σχολείο του Ναυπλίου, περιέγραψε στο MEGA τους προφητικούς διαλόγους που είχαν λίγο καιρό πριν από το μοιραίο συμβάν.

Η μητέρα της 31χρονης περιέγραψε τους φόβους που εξέφραζε συχνά στην κόρη της για την ασφάλειά της στις δύσβατες βουνοκορφές. Μάλιστα, όπως ανέφερε, είχε διαισθανθεί τον κίνδυνο και προσπαθούσε να την αποτρέψει από το να συμμετέχει σε τόσο ριψοκίνδυνες εξορμήσεις.

«Της είπα “Θεοδώρα μου, να μην πας σε αυτά τα πράγματα γιατί δεν θα έχεις καλό τέλος παιδί μου”», δήλωσε η μητέρα, ενώ η κόρη της της απαντούσε «”εσύ μάνα, μην ανησυχείς…”», προσπαθώντας να την καθησυχάσει. Αυτά ήταν τα τελευταία λόγια που αντάλλαξαν μέσω τηλεφώνου μητέρα και κόρη, προτού η Θεοδώρα χάσει τη ζωή της στα Βαρδούσια.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παρά τις ανησυχίες της μητέρας της και της οικογένειάς της για την ενασχόληση με την ορειβασία, η 31χρονη παρέμενε αφοσιωμένη στον στόχο της. «Ήταν το άθλημα που αγαπούσε, ήταν ένα τολμηρό παιδί», δήλωσε η μητέρα της. «Ήθελε το καλοκαίρι να πάει στο Έβερεστ, της έλεγα “Θεοδώρα μου, δεν θα πας εκεί”», πρόσθεσε.

«Μάνα εγώ θα ανέβω, θα βάλω τη σημαία επάνω και ας πεθάνω, θα πεθάνω ευτυχισμένη» έλεγε η άτυχη δασκάλα στη μητέρα της.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

“Πιθανό να δημιούργησαν μόνοι τους τη χιονοστιβάδα με τα βήματά τους ή με μια δυνατή ηχώ”

Μιλώντας για το τραγικό περιστατικό, ο πρόεδρος της κοινότητας του Αθανασίου Διάκου Κώστας Μαστροκωστόπουλος είπε στο Mega ότι ένα από τα πιο πιθανά σενάρια ήταν να δημιούργησαν οι ορειβάτες μόνοι τους την χιονοστιβάδα.

«Οι καιρικές συνθήκες ήταν εξαιρετικές κι αυτός ήταν ο λόγος που τα παιδιά επέλεξαν να ανέβουν στην κορυφή Κόρακας στα 2.495μ. Περίπου στα 2.200, περνώντας από ένα κομμάτι της διαδρομής τους παρέσυρε η χιονοστιβάδα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ένα από τα πιο πιθανά σενάρια είναι να τη δημιούργησαν (σ.σ.: χιονοστιβάδα) τα ίδια τα παιδιά άθελά τους. Περνώντας, από το συγκεκριμένο σημείο με τα βήματά τους, είναι πολύ πιθανό να δημιουργήθηκε η χιονοστιβάδα από τους ίδιους ή από μια δυνατή ηχώ» είπε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε:

«Όταν πέφτει φρέσκο χιόνι πάνω στο παγωμένο είναι πολύ πιθανό να δημιουργηθεί χιονοστιβάδα, γιατί δεν έχει προλάβει το φρέσκο χιόνι να ενσωματωθεί στο παγωμένο που βρίσκεται από κάτω».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με τον κ. Μαστροκωστόπουλο, όλα πήγαν στραβά για τους τέσσερις νεκρούς ορειβάτες καθώς, «για να πας στην συγκεκριμένη κορυφή έχεις πολλές επιλογές. Δυστυχώς τα παιδιά επέλεξαν το “λάθος” μονοπάτι. Ο πατέρας του ενός παιδιού αναζητούσε τον γιο του, για να του ανακοινώσει ότι απεβίωσε ο παππούς του κι έπρεπε να επιστρέψει στην Αθήνα. Οι αναζητήσεις ξεκίνησαν το απόγευμα, οπότε δεν είχαμε και πολλές πιθανότητες να τους βρούμε άμεσα, ενώ και την επομένη ήταν πολύ κλειστός ο καιρός, είχε πολλή ομίχλη».

Το χρονικό της τραγωδίας στα Βαρδούσια

Η ανείπωτη τραγωδία σημειώθηκε ανήμερα των Χριστουγέννων σε απόκρημνη πλαγιά του Κόρακα, όταν χιονοστιβάδα καταπλάκωσε τους τέσσερις ορειβάτες, περίπου 500 μέτρα πριν από την κορυφή, σε υψόμετρο 2.000 μέτρων.

Η παρέα των άτυχων ορειβατών είχε ξεκινήσει το πρωί της Πέμπτης 25/12 από το χωριό Αθανάσιος Διάκος, με προορισμό την κορυφή Κόρακας. Κατά τη διάρκεια της πορείας τους, βρέθηκαν αντιμέτωποι με χιονοθύελλα ενώ, λίγο αργότερα, χάθηκε το σήμα των κινητών τους τηλεφώνων, καθιστώντας αδύνατη οποιαδήποτε επικοινωνία.

Οι πρώτες έρευνες άρχισαν ανήμερα των Χριστουγέννων από κατοίκους του χωριού, ενώ στις 9 το βράδυ της ίδιας ημέρας ειδοποιήθηκε η Αστυνομία και κινητοποιήθηκαν άμεσα οι ομάδες διάσωσης.

Από εκείνη τη στιγμή στήθηκε μια τεράστια επιχείρηση εντοπισμού που διήρκεσε σχεδόν 24 ώρες, σε ένα από τα πιο επικίνδυνα βουνά της χώρας.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν 30 πυροσβέστες με τις Ορειβατικές Ομάδες 1ης, 6ης, 7ης και 8ης ΕΜΑΚ, ειδικό ερπυστριοφόρο όχημα, η Ομάδα με drone της Θεσσαλίας, καθώς και ελικόπτερο. Επίσης, στο πλευρό τους βρέθηκαν οδηγοί βουνού της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ορειβασίας Αναρρίχησης, εθελοντές και κάτοικοι της περιοχής.

Τελικά, οι διασώστες εντόπισαν τις σορούς, καθοδηγούμενοι από τα δεδομένα του smartwatch ενός εκ των ορειβατών, το οποίο κατέγραψε την πορεία τους και πιθανόν την ώρα θανάτου.