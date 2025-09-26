Τραγωδία στα Χανιά: Μπροστά στα μάτια του πατέρα του σκοτώθηκε ο 4χρονος – Λύθηκε το χειρόφρενο του οχήματός του

Νεότερες πληροφορίες σχετικά με το τραγικό περιστατικό της παράσυρσης του 4χρονου αγοριού στην Κίσσαμο Χανίων το απόγευμα της Πέμπτης ήρθαν στο φως της δημοσιότητας.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το cretalive, ο μικρός βρίσκονταν μαζί με τον πατέρα του όταν έγινε το δυστύχημα. Συγκεκριμένα, ο πατέρας είχε μεταβεί σε αγροτική τοποθεσία, προκειμένου να εκτελέσει κάποιες εργασίες και είχε πάρει το αγοράκι μαζί του για βόλτα.

Η τραγωδία συνέβη όταν -υπό συνθήκες που διερευνώνται- στο αυτοκίνητο της οικογένειας λύθηκε το χειρόφρενο, παρασύροντας τον 4χρονο. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι και ο άτυχος πατέρας τραυματίστηκε στην προσπάθεια του να ακινητοποιήσει το όχημα, για να σώσει το παιδί.

Δυστυχώς όμως και παρά την άμεση κινητοποίηση, ο 4χρονος δεν τα κατάφερε. Αν και μεταφέρθηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Κισσάμου και στη συνέχεια στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων, η κατάστασή του ήταν ιδιαίτερα κρίσιμη και λίγο μετά την άφιξη του στο νοσηλευτικό ίδρυμα κατέληξε.

Η τοπική κοινωνία είναι συγκλονισμένη μετά τη νέα ανείπωτη τραγωδία, ενώ και η οικογένεια του αδικοχαμένου αγοριού που έχει βυθιστεί στο πένθος, βρίσκεται σε σοκ αδυνατώντας να πιστέψει πως από τη μια στιγμή στην άλλη έχασε τόσο άδικα τη ζωή του το 4χρονο αγγελούδι τους.