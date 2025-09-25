Σοκ στα Χανιά: Τετράχρονο παιδί παρασύρθηκε από αυτοκίνητο στην Κίσσαμο
Το παιδί μεταφέρθηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας της περιοχής
Ένα τετράχρονο παιδί διακομίζεται στο Νοσοκομείο Χανίων, μετά από παρασύρση από αυτοκίνητο στην Κίσσαμο το απόγευμα της Πέμπτης.
Αρχικά διακομίστηκε στο Κέντρο Υγείας Κισσάμου, αλλά κρίθηκε απαραίτητη η μεταφορά του στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων για περαιτέρω εξετάσεις.
Σύμφωνα με το flashnews.gr, το παιδί έχει τραυματιστεί σοβαρά και φέρει κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.
Οι συνθήκες του ατυχήματος δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί.
