ΕΛΛΑΔΑ

Σοκ στα Χανιά: Τετράχρονο παιδί παρασύρθηκε από αυτοκίνητο στην Κίσσαμο

Το παιδί μεταφέρθηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας της περιοχής

Σοκ στα Χανιά: Τετράχρονο παιδί παρασύρθηκε από αυτοκίνητο στην Κίσσαμο
DEBATER NEWSROOM
20:56

Ένα τετράχρονο παιδί διακομίζεται στο Νοσοκομείο Χανίων, μετά από παρασύρση από αυτοκίνητο στην Κίσσαμο το απόγευμα της Πέμπτης.

Αρχικά διακομίστηκε στο Κέντρο Υγείας Κισσάμου, αλλά κρίθηκε απαραίτητη η μεταφορά του στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων για περαιτέρω εξετάσεις.

Σύμφωνα με το flashnews.gr, το παιδί έχει τραυματιστεί σοβαρά και φέρει κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

Οι συνθήκες του ατυχήματος δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί.

