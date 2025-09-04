Τραγωδία στα Χανιά: Εντοπίστηκε νεκρός ο 50χρονος ψαροντουφεκάς που αγνοούνταν από την Τρίτη

Τραγικό τέλος είχε η επιχείρηση εντοπισμού ενός 50χρονου που αγνοούνταν από το απόγευμα της Τετάρτης, όταν πήγε για ψαροντούφεκο στην θαλάσσια περιοχή Βουλολίμνη, στην Παλαιοχώρα Χανίων.

Ο άνδρας εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του σε παρακείμενη βραχώδη περιοχή και μεταφέρεται στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων.