Τραγωδία στα Χανιά: Εντοπίστηκε νεκρός ο 50χρονος ψαροντουφεκάς που αγνοούνταν από την Τρίτη
Σε βραχώδη περιοχή στην Βουλολίμνη Παλαιοχώρας
Τραγικό τέλος είχε η επιχείρηση εντοπισμού ενός 50χρονου που αγνοούνταν από το απόγευμα της Τετάρτης, όταν πήγε για ψαροντούφεκο στην θαλάσσια περιοχή Βουλολίμνη, στην Παλαιοχώρα Χανίων.
Ο άνδρας εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του σε παρακείμενη βραχώδη περιοχή και μεταφέρεται στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων.
