Τραγωδία στα Χανιά: Εντοπίστηκε νεκρός ο 50χρονος ψαροντουφεκάς που αγνοούνταν από την Τρίτη

Σε βραχώδη περιοχή στην Βουλολίμνη Παλαιοχώρας

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/ EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

Τραγικό τέλος είχε η επιχείρηση εντοπισμού ενός 50χρονου που αγνοούνταν από το απόγευμα της Τετάρτης, όταν πήγε για ψαροντούφεκο στην θαλάσσια περιοχή Βουλολίμνη, στην Παλαιοχώρα Χανίων.

Ο άνδρας εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του σε παρακείμενη βραχώδη περιοχή και μεταφέρεται στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων.

