Τραγωδία νότια της Κρήτης: 12 νεκροί μετανάστες σε λέμβο – Διασώθηκαν 105 σε τρεις επιχειρήσεις

Τρεις επιχειρήσεις εντοπισμού και διάσωσης μεταναστών πραγματοποιήθηκαν στη θαλάσσια περιοχή νότια των Καλών Λιμένων, στην Κρήτη τα ξημερώματα της Δευτέρας, με τραγικό απολογισμό 12 νεκρούς.

Σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER, συνολικά εντοπίστηκαν περίπου 105 αλλοδαποί που επέβαιναν σε τρεις λέμβους, σε διαφορετικά περιστατικά στη θαλάσσια περιοχή.

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Στην πρώτη περίπτωση, εντοπίστηκε λέμβος με περίπου 47 αλλοδαπούς επιβαίνοντες, σε απόσταση 30 ναυτικών μιλίων νότια των Καλών Λιμένων. Για τον εντοπισμό και την περισυλλογή τους συνέδραμε εναέριο μέσο και σκάφος της δύναμης Frontex.

Σε δεύτερο περιστατικό, λέμβος με αλλοδαπούς εντοπίστηκε από παραπλέον εμπορικό πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων με σημαία Μαρόκου, σε απόσταση 15 ναυτικών μιλίων νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων. Διασώθηκαν 18 αλλοδαποί, ενώ από τη λέμβο περισυνελέγησαν και 12 σοροί. Άγνωστο από τι προκλήθηκε ο θάνατος τους. Δηλαδή αν πνίγηκαν ή από κακουχία του ταξιδιού της ελπίδας για ένα καλύτερα μέλλον.

Στην περιοχή έσπευσε περιπολικό πλοίο του Λιμενικού Σώματος, στο οποίο μετεπιβιβάστηκαν οι διασωθέντες, ενώ το πλήρωμά του περισυνέλεξε και τις σορούς. Το σκάφος κατευθύνθηκε προς το λιμάνι της Αγίας Γαλήνης.

Τέλος, σε τρίτη επιχείρηση, εντοπίστηκε ακόμη μία λέμβος με περίπου 40 αλλοδαπούς επιβαίνοντες, σε απόσταση 31 ναυτικών μιλίων νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων. Η περισυλλογή τους πραγματοποιήθηκε από σκάφος της Frontex.

Οι αλλοδαποί της πρώτης και της τρίτης επιχείρησης επρόκειτο να μεταφερθούν στο λιμάνι των Καλών Λιμένων.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασαν τη ζωή τους οι 12 άνθρωποι θα ερευνηθούν από την ιατροδικαστική αρχή. Δεν αποκλείεται να πνίγηκαν και να τους περισυνέλεξαν οι υπόλοιποι μετανάστες πριν διασωθούν.