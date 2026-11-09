Αρτέμιδα: Περιπλέκεται το μυστήριο με την εξαφάνιση της Κινέζας μεταφράστριας – Το διαβατήριο και η “κρυφή” τραπεζική θυρίδα

Έξι μήνες μετά την εξαφάνιση της 50χρονης Κινέζας μεταφράστριας Γιου Τινγκ από την Αρτέμιδα, νέα στοιχεία που έρχονται το «φως» της δημοσιότητας, περιπλέκουν ακόμη περισσότερο την «σκοτεινή» αυτή υπόθεση.

Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται πλέον ένα διαβατήριο με τη φωτογραφία της, στο οποίο όμως αναγράφεται, διαφορετικό ονοματεπώνυμο, καθώς και μια τραπεζική θυρίδα με 100.000 ευρώ σε μετρητά, για την οποία, σύμφωνα με όσα αποκαλύφθηκαν, ο σύζυγός της δεν γνώριζε ότι υπήρχε.

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Η τελευταία επιβεβαιωμένη εμφάνιση της γυναίκας καταγράφηκε στις 20 Μαΐου 2026, όταν έφυγε από το σπίτι της. Λίγο αργότερα επικοινώνησε με τον σύζυγό και αμέσως μετά, τα ίχνη της χάθηκαν. Στις 7 Σεπτεμβρίου εντοπίστηκε στο Άλσος Γαλατσίου το κανονικό της διαβατήριο, κομμένο σε κομμάτια. Το διαβατήριο όμως που εντόπισαν οι αρχές, και φέρει την φωτογραφία της εξαφανισμένης γυναίκας, αναφέρει το όνομα, «Λι Φανγκ» και φέρεται να εκδόθηκε στις 17 Ιουνίου, σχεδόν έναν μήνα μετά την εξαφάνισή της.

Παράλληλα, οι έρευνες επεκτείνονται στην Αλβανία, όπου εξετάζονται πληροφορίες για επιχειρηματικές δραστηριότητες, επένδυση σε εμφιαλωτήριο νερού και πιθανές επαφές στην Κορυτσά. Οι αλβανικές αρχές, δεν έχουν επιβεβαιώσει ότι η Γιου Τινγκ βρέθηκε εκεί μετά την εξαφάνισης της. Πλέον οι αρχές αναζητούν μέσω ταξιδιωτικών γραφείων και αεροπορικών εταιριών, την γυναίκα με το όνομα «Λι Φανγκ» για να διαπιστώσουν αν η Γιου Τινγκ, έφυγε από την χώρα μας με πλαστά στοιχεία και για ποιον προορισμό.