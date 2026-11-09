Άγιος Παντελεήμονας: Μυστήριο με τη σορό που εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα – Τι εξετάζουν οι Αρχές

Την κινητοποίηση των αστυνομικών αρχών προκάλεσε η σορός που εντοπίστηκε το απόγευμα της Κυριακής, 9 Νοεμβρίου μέσα σε βαλίτσα στον Άγιο Παντελεήμονα.

Η βαλίτσα βρέθηκε στην οδό Αλκαμένους, στη συμβολή με την οδό Χαρίσσης, ύστερα από ενημέρωση αλλοδαπού, γεννημένου το 1997, ο οποίος προσήλθε στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής και ανέφερε ότι από το συγκεκριμένο αντικείμενο αναδυόταν έντονη δυσοσμία.

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Αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο προχώρησαν στον έλεγχο της βαλίτσας, μέσα στην οποία εντόπισαν ανθρώπινη σορό σε προχωρημένη αποσύνθεση και με δεμένα τα πόδια.

Σύμφωνα με την πρώτη ιατροδικαστική εκτίμηση, πρόκειται πιθανότατα για γυναίκα ηλικίας 17 έως 25 ετών, αφρικανικής καταγωγής και μικρόσωμης σωματοδομής. Παράλληλα, εκτιμάται ότι ο θάνατός της είχε επέλθει περίπου 5 με 7 ημέρες πριν από τον εντοπισμό της.

Από την πρώτη εξέταση δεν διαπιστώθηκαν εμφανή τραύματα στο σώμα της, ωστόσο τα ακριβή αίτια θανάτου αναμένεται να αποσαφηνιστούν από τη νεκροψία-νεκροτομή που θα πραγματοποιηθεί σήμερα. Θα γίνει και λήψη δείγματος DNA προκειμένου να βρεθεί η ταυτότητα της γυναίκας, καθώς μέχρι στιγμής δεν την έχει αναζητήσει κάποιος.

Ενδεχομένως να γίνει και κάποια αναζήτηση στη βάση δεδομένων για γυναίκες αφρικανικής καταγωγής και νεαρές που έχουν εξαφανιστεί το τελευταίο διάστημα, προκειμένου οι αρχές να οδηγηθούν στα ίχνη της γυναίκας που βρέθηκε νεκρή.

Οι αστυνομικοί μέχρι στιγμής αφήνουν ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα, από το να έχει πέσει θύμα εγκληματικής ενέργειας και να βρήκε ασφυκτικό θάνατο και φυσικά από το ενδεχόμενο να ήταν χρήστης ναρκωτικών ουσιών, να κατέληξε και κάποιο άτομο να έβαλε τη σορό της μέσα στη βαλίτσα και να την άφησε σε αυτό το σημείο.

Την έρευνα για την εξιχνίαση της υπόθεσης έχει αναλάβει το Τμήμα Ανθρωποκτονιών.