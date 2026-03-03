Κολωνός: Συγκλονίζει φίλη της 31χρονης – “Δεν μου περνούσε από το μυαλό πως θα έπεφτες στα χέρια τέρατος”

Συγκλονισμένη παραμένει η κοινωνία από τον θάνατο της 31χρονης στον Κολωνό που ήταν θύμα κακοποίησης από το σύζυγο της.

Η γυναίκα που αρχικά αναφέρθηκε ότι ήταν έγκυος αλλά μετά την ιατροδικαστική εξέταση αποδείχθηκε ότι έπασχε από κίρρωση του ύπατος. Την ίδια στιγμή όμως αποδείχθηκε ότι κακοποιούταν συστηματικά από τον 38χρονο σύντροφο της.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο πόρισμα του ιατροδικαστή σχετικά με τα ακριβή αίτια θανάτου της 31χρονης αναμένεται να διαμορφώσουν και το πλαίσιο των κατηγοριών που θα απαγγελθούν σε βάρος του 38χρονου συζύγου της, ο οποίος ζήτησε και πήρε προθεσμία να απολογηθεί.

Όπως όλα δείχνουν, μετά τις τελευταίες εξελίξεις, ο 38χρονος αναμένεται να κατηγορηθεί για τον ξυλοδαρμό της 31χρονης γυναίκας και την πρόκληση σωματικών βλαβών σε βάρος της, , ωστόσο δεν ήταν τα χτυπήματα αυτά που της στέρησαν την ζωή και ενδέχεται η κατηγορία για ανθρωποκτονία να πάρει την μορφή της αμέλειας

Το μήνυμα φίλης της 31χρονης στο DEBATER συγκινεί, ενώ την ίδια στιγμή μιλάει για την ανάγκη της κοινωνίας να δείξει ενδιαφέρον όταν περιστατικά κακοποίησης γίνονται αντιληπτά. Παράλληλα, περιγράφει την φίλη της ως έναν άνθρωπο χαμογελαστό που παρά τις δυσκολίες ήταν πάντα ανεξάρτητος έχοντας χάσει την μητέρα της πριν κάποια χρόνια.

“Νεκταρία

Χαθήκαμε και χάθηκες για πάντα ..

Δεν μπορώ να βγάλω από το μυαλό πως μπορεί ένα μήνυμα μου να είχε αλλάξει τα πάντα .. Ένα απλό τι κάνεις, για να ξέρεις πως μπορείς να μου πεις ακόμη τα πάντα και να σε βοηθήσω .. τώρα είναι αργά .. ήμουν ήρεμη καθώς έβλεπα τις δημοσιεύσεις σου και τα λόγια σου ήταν λόγια αγάπης για έναν άνθρωπο που τελικά σε σκότωσε, δεν μου περνούσε στιγμή από το μυαλό πως θα έπεφτες στα χέρια τέρατος , ήσουν τόσο δυναμική.

Από μικρή στο μεροκάματο, ήσουν αισιόδοξη, χαμογελαστή πάντα με τον καλό λόγο, στην γειτονιά όλοι σε λάτρευαν. Με έκανες πάντα να γελάω ακόμη και όταν ήμουν στα κάτω μου, χάρισμα σπάνιο αυτό. Ήσουν ανεξάρτητη δεν ήθελες να εξαρτάσαι από κανέναν. Έχασες την μαμά σου πριν λίγα χρόνια που ήταν όλη σου η ζωή,και όμως δεν τα έβαλες κάτω. Μακάρι να είχαμε κρατήσει επικοινωνία έστω την στοιχειώδη. Εύχομαι η ψυχή σου να βρει την γαλήνη εκεί πάνω.

Προς όλους εκεί έξω: η ζωή είναι μικρή. Στείλε το μήνυμα τώρα ,πάρε τηλέφωνο τώρα να πεις σε κάποιον το σ’ αγαπώ . Αν ακούσεις κάτι στο διπλανό σπίτι σε παρακαλώ πάρε την αστυνομία ! Μπορεί να είσαι εσύ αύριο που θα χρειάζεσαι βοήθεια, ή το παιδί σου ή η αδερφή σου! Ας είμαστε άνθρωποι!μην κλείνεις τα αυτιά σου! Μια κλήση μπορεί να σώσει ζωές!”

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το χρονικό της υπόθεσης στον Κολωνό

Η άτυχη γυναίκα το μεσημέρι του Σαββάτου (28/02) βρέθηκε στη σκάλα του σπιτιού της χωρίς τις αισθήσεις της. Ο σύντροφος της 31χρονης από την πρώτη στιγμή της προσαγωγής του υποστήριξε ότι πρόκειται για ένα τραγικό δυστύχημα.

Όπως ισχυρίζεται ο 38χρονος, η σύντροφος του γλίστρησε και έπεσε από τις σκάλες με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα. Όμως γρήγορα αμφισβητήθηκε αυτή η εκδοχή από τα πρώτα στοιχεία της ιατροδικαστικής εξέτασης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο ιατροδικαστής εντόπισε στη σορό τραύματα που δεν ταιριάζουν με πτώση από σκάλα. Τα ευρήματα αυτά οδήγησαν τις αρχές να εξετάσουν σοβαρά το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας, με τους αστυνομικούς της Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών να συνεχίζουν τις έρευνες στο σπίτι του ζευγαριού για να συγκεντρώσουν κρίσιμα στοιχεία.