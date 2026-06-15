Συγκινεί τυφλός που παίζει πιάνο στο μετρό του Συντάγματος με τα «μάτια της ψυχής» (βίντεο)

Μια ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή εκτυλίχθηκε στο μετρό του Συντάγματος, εκεί όπου το πιάνο που έχει τοποθετηθεί μόνιμα για το κοινό δίνει καθημερινά την ευκαιρία σε περαστικούς να εκφραστούν μέσα από τη μουσική.

Αυτή τη φορά, πρωταγωνιστής ήταν ο Αλέξανδρος, ένας άνθρωπος με βαθιά αγάπη για τη μουσική, ο οποίος κάθισε στο πιάνο και χάρισε μια ερμηνεία γεμάτη συναίσθημα, αποδεικνύοντας πως η μουσική δεν χρειάζεται όραση, αλλά ψυχή.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Αλέξανδρος, που είναι τυφλός, έπαιξε με απόλυτη αίσθηση και εσωτερική καθοδήγηση, συγκινώντας όσους βρέθηκαν εκείνη τη στιγμή στον σταθμό. Οι περαστικοί σταμάτησαν για να τον ακούσουν, ενώ αρκετοί απαθανάτισαν τη στιγμή με τα κινητά τους.

Το βίντεο από την ερμηνεία του ανέβηκε στα social media και μέσα σε λίγες ώρες έγινε viral, συγκεντρώνοντας χιλιάδες προβολές και δεκάδες σχόλια θαυμασμού για το ταλέντο και τη δύναμη ψυχής του.

Πέρα από τη μουσική του πλευρά, ο Αλέξανδρος υπηρετεί καθημερινά τον άνθρωπο μέσα από το επάγγελμά του, καθώς εργάζεται ως κοινωνικός λειτουργός στην Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, αποδεικνύοντας πως η προσφορά και η ευαισθησία αποτελούν βασικά στοιχεία της προσωπικότητάς του.

Η παρουσία του στο μετρό του Συντάγματος και η αυθόρμητη αυτή μουσική στιγμή αποτέλεσαν μια δυνατή υπενθύμιση ότι η τέχνη μπορεί να αγγίξει τις καρδιές όλων και πως, πολλές φορές, τα «μάτια της ψυχής» βλέπουν πολύ πιο καθαρά από οτιδήποτε άλλο. Διακρίνεται η αγάπη του στα τραγούδια του Γιάννη Πλούταρχου.