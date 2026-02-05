Το efood επαναπροσδιορίζει την καθημερινότητα με τη νέα καμπάνια «Κουδούνι; efood»

Το efood, η #1 πλατφόρμα delivery στην Ελλάδα, παρουσιάζει τη νέα καμπάνια και επαναπροσδιορίζει τον ρόλο του στην καθημερινή ζωή των καταναλωτών.

Με κεντρικό μήνυμα «Κουδούνι; efood», το efood αποτυπώνει τον τρόπο με τον οποίο βρίσκεται δίπλα στους χρήστες του σε κάθε ανάγκη ή επιθυμία της καθημερινότητας, κάνοντας τη ζωή τους πιο εύκολη και πιο γρήγορη.

Σε μια εποχή όπου οι καταναλωτές αναζητούν ταχύτητα, ευκολία και αξιοπιστία, το efood εξελίσσεται σε μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα καθημερινής χρήσης.

Με ένα οικοσύστημα υπηρεσιών που εκτείνεται από το food delivery έως το supermarket, τα καθημερινά ψώνια, τα φαρμακεία και το προϊόντα τεχνολογίας, το brand ενσωματώνεται οργανικά στην καθημερινή ζωή, προσφέροντας λύσεις με τρόπο απλό, άμεσο και ουσιαστικό.

«Το στρατηγικό πλαίσιο της νέας μας καμπάνιας εστιάζει στο “simplifying life” και την ποικιλία αγαθών που μπορεί κάποιος να ανακαλύψει μέσα στο efood», δήλωσε η Claire Cohen, Brand Director του efood.

«Στόχος μας είναι να κάνουμε την καθημερινότητα πιο απλή για όλους, μειώνοντας κόπο, χρόνο και πολυπλοκότητα στις μικρές και μεγάλες ανάγκες της ημέρας. Το efood καθιερώνεται ως ένας καθημερινός σύμμαχος και η αυθόρμητη σκέψη τη στιγμή που χτυπάει το κουδούνι.»

Η καμπάνια ζωντανεύει μέσα από μία ταινία που δείχνει καθημερινές στιγμές και ανάγκες με τις οποίες όλοι ταυτίζονται από το φαγητό και τα ψώνια, έως τις απρόβλεπτες περιστάσεις.

