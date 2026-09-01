Θεσσαλονίκη: Φυλάκιση έξι μηνών στον 47χρονο που έδειξε τα γεννητικά του όργανα σε ψυχολόγο

Σε φυλάκιση 6 μηνών, με τριετή αναστολή, καταδικάστηκε 47χρονος, μετά από καταγγελία ψυχολόγου για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με την καταγγελία, το περιστατικό συνέβη κατά τη διάρκεια συνεδρίας στο γραφείο της ψυχολόγου κι έπειτα από προγραμματισμένο ραντεβού.

Στην απολογία του ο 47χρονος ανέφερε ότι ενήργησε χωρίς σεξουαλικό υπόβαθρο.

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Τι καταγγέλθηκε ότι συνέβη

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο 47χρονος φέρεται να έβγαλε τα ρούχα του και να έδειξε στην επαγγελματία ψυχικής υγείας τα γεννητικά του όργανα.

Μετά το περιστατικό, η γυναίκα προχώρησε σε καταγγελία στην Ελληνική Αστυνομία.

Ο άνδρας συνελήφθη, ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για το αδίκημα της προσβολής γενετήσιας αξιοπρέπειας.