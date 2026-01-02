Τήνος: Με απαγορευτικό τα δρομολόγια από Πειραιά και Ραφήνα αύριο

Τα πλοία αύριο, Σάββατο (03/01) θα μείνουν δεμένα στα λιμάνια του Πειραιά και της Ραφήνας με προορισμό στην Τήνο, λόγω κακοκαιρίας.

Εξαιτίας των καιρικών συνθηκών που πρόκειται να επικρατήσουν στα πελάγη του Αιγαίου, σύμφωνα με όσα προβλέπει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), τα αυριανά ακτοπλοϊκά δρομολόγια προς την Τήνο από τον Πειραιά και από τη Ραφήνα δεν θα πραγματοποιηθούν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ειδικότερα:

Η Blue Star Ferries ανακοίνωσε ότι τα δρομολόγια των πλοίων Paros από Πειραιά για Τήνο ακυρώνονται.

Οι εταιρείες Fast Ferries και Golden Star Ferreis ενημερώνουν ότι τα δρομολόγια από Ραφήνα για Τήνο επίσης δεν θα εκτελεστούν για Θεολόγος και Andros Queen.

Οι επιβάτες καλούνται να επικοινωνούν με τα ταξιδιωτικά πρακτορεία ή τις ναυτιλιακές εταιρείες για τυχόν αλλαγές στις κρατήσεις τους.