Υπεγράφη η Προγραμματική Σύμβαση για το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά

Ο Δήμος Πειραιά, σε στενή συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού και την Περιφέρεια Αττικής, υπέγραψε Προγραμματική Σύμβαση για την ενίσχυση, την εύρυθμη λειτουργία και την περαιτέρω αναβάθμιση του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά, ενός από τα σημαντικότερα ιστορικά θέατρα της χώρας και βασικό πυλώνα πολιτισμού της πόλης και της χώρας.

Την Προγραμματική Σύμβαση, η οποία έχει ήδη εγκριθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο Πειραιά, υπέγραψαν η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς και ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης.

Αντικείμενο της Προγραμματικής Σύμβασης, η οποία έχει τετραετή διάρκεια και συνολικό προϋπολογισμό 3.380.000 ευρώ, αποτελεί η οργάνωση, ο συντονισμός, η υλοποίηση και η χρηματοδοτική και διοικητική υποστήριξη ενός ολοκληρωμένου και πολυεπίπεδου προγράμματος πολιτιστικών, καλλιτεχνικών, εκπαιδευτικών και επιστημονικών δράσεων στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, καθώς και η διασφάλιση της εύρυθμης, απρόσκοπτης και βιώσιμης λειτουργίας του ως σύγχρονου και δυναμικού πολιτιστικού οργανισμού.

Μέσω αυτής της συνεργασίας, ο Δήμος Πειραιά προωθεί την πολιτιστική ανάπτυξη και ενισχύει τον ρόλο του Δημοτικού Θεάτρου ως εξωστρεφούς και παρεμβατικού φορέα πολιτιστικής ανάπτυξης και με ενεργή συμβολή στην πολιτιστική ζωή της πόλης και της ευρύτερης περιοχής.

Ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης, δήλωσε:

«Η υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης από το Υπουργείο Πολιτισμού, τον Δήμο Πειραιά και την Περιφέρεια Αττικής για την τετραετή χρηματοδότηση του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά, αποτελεί μια ουσιαστική θεσμική εγγύηση για τη σταθερότητα, τη συνέχεια, την αναπτυξιακή του προοπτική και την καλλιτεχνική του ενίσχυση.

Με τη σύμβαση αυτή, διασφαλίζεται η δυνατότητα οργάνωσης ποιοτικών πολιτιστικών και επιστημονικών, εκπαιδευτικών δράσεων, καθώς και η υλοποίηση δωρεάν εργαστηρίων, με στόχο τη διεύρυνση της συμμετοχής των πολιτών και ιδιαίτερα των νέων στον πολιτισμό.

Μια ακόμη σημαντική παράμετρος είναι πως οι νόμοι βάσει των οποίων καλείται να λειτουργήσει το Δημοτικό μας Θέατρο δεν συνάδουν με τη σημερινή εποχή και με τη σύγχρονη καλλιτεχνική πραγματικότητα και η χρηματοδότηση συμβάλλει στο να καλύψει μέρος των κενών που δημιουργούνται, ώστε να κρατήσει το Θέατρο το υψηλού επιπέδου καλλιτεχνικό του προφίλ.

Το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, ως εμβληματικό πολιτιστικό μνημείο και ζωντανός οργανισμός δημιουργίας, διαδραματίζει διαχρονικά καθοριστικό ρόλο στην πολιτιστική ζωή της πόλης του Πειραιά, αλλά και της χώρας.

Θέλω να ευχαριστήσω το Υπουργείο Πολιτισμού και την Περιφέρεια Αττικής για τη σταθερή συνεργασία και τη στήριξή τους, οι οποίες μας επιτρέπουν να ενισχύουμε τον ρόλο του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά ως εμβληματικού πολιτιστικού θεσμού, ανοιχτού στην κοινωνία και με ουσιαστική συμβολή στην πολιτιστική ανάπτυξη της πόλης και της χώρας».

Η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, δήλωσε: «Με την υπογραφή της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης ενισχύουμε ουσιαστικά έναν από τους πλέον εμβληματικούς πολιτιστικούς θεσμούς της χώρας. Το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά δεν αποτελεί μόνο ένα ιστορικό κτίριο υψηλής αρχιτεκτονικής και καλλιτεχνικής αξίας, αλλά έναν ζωντανό οργανισμό πολιτισμού, άρρηκτα συνδεδεμένο με την ταυτότητα, την ιστορία και τη σύγχρονη δυναμική της πόλης. Η στρατηγική συνεργασία του Υπουργείου Πολιτισμού με την Τοπική Αυτοδιοίκηση διασφαλίζει τη συνέχεια, τη σταθερότητα και την ποιότητα του καλλιτεχνικού προγραμματισμού του θεάτρου, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για την ανάπτυξη παραγωγών υψηλού επιπέδου, την ενίσχυση της εξωστρέφειας και τη διεύρυνση της πρόσβασης των πολιτών στον πολιτισμό.

Στόχος μας είναι το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά να συνεχίσει να λειτουργεί ως ανοιχτός, σύγχρονος και συμπεριληπτικός πολιτιστικός χώρος, που στηρίζει τη νέα δημιουργία, καλλιεργεί τον διάλογο με την κοινωνία και συμβάλλει ουσιαστικά στην πολιτιστική ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής. Η σύμπραξη των θεσμικών φορέων αποδεικνύει ότι ο πολιτισμός, όταν σχεδιάζεται με συνέπεια και συνεργασία, μπορεί να αποτελεί ισχυρό μοχλό βιώσιμης ανάπτυξης και κοινωνικής συνοχής».

Ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς, δήλωσε: «Η υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης για την ενίσχυση και αναβάθμιση του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά είναι μια πράξη ουσίας – μια κοινή δέσμευση ότι ο πολιτισμός χρειάζεται σχέδιο, συνέχεια και σταθερή στήριξη. Μαζί με την Υπουργό Πολιτισμού και τον Δήμαρχο Πειραιά, ενώνουμε τις δυνάμεις μας σε μια στρατηγική συνεργασία, ώστε να διασφαλίσουμε την εύρυθμη λειτουργία και την περαιτέρω ανάπτυξη ενός ζωντανού κυττάρου πολιτισμού για την πόλη του Πειραιά και τη Μητροπολιτική Αττική μας. Γιατί για εμάς, στην Περιφέρεια Αττικής, ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Είναι δημοκρατικό δικαίωμα και, ταυτόχρονα, μια επένδυση στην κοινωνική συνοχή, την παιδεία, την ανάπτυξη και την εξωστρέφεια της πρωτεύουσας Περιφέρειας, της χώρας και διεθνώς.

Θέλουμε το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά να παραμείνει ένας ανοιχτός και σύγχρονος χώρος, που παράγει έργο, καλλιεργεί τη συμμετοχή, δίνει βήμα στη δημιουργικότητα και φέρνει τους πολίτες πιο κοντά στην τέχνη. Με συνέπεια και σταθερή συνεργασία με την Πολιτεία και τους Δήμους μας, στηρίζουμε τις πολιτιστικές υποδομές που κρατούν ζωντανή την ταυτότητα των γειτονιών μας και βελτιώνουν την ποιότητα ζωής και την καθημερινότητα των συμπολιτών μας».