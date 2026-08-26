Φωτιά στην Δεσκάτη Γρεβενών – Σηκώθηκαν δύο ελικόπτερα

Πυρκαγιά ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης, 26 Αυγούστου σε δασική έκταση στην Τοπική Κοινότητα Παρασκευής του δήμου Δεσκάτης Γρεβενών.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα 26 Αυγούστου 2026, περίπου στις 14:30.

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Για το έργο της κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν 28 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 5ης και 8ης ΕΜΟΔΕ και 6 οχήματα.

Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 2 ελικόπτερα.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην Τοπική Κοινότητα Παρασκευής του δήμου Δεσκάτης Γρεβενών. Κινητοποιήθηκαν 28 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 5ης και 8ης ΕΜΟΔΕ, 6 οχήματα και 2 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ August 26, 2026

Για τη συνδρομή στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος κινητοποιήθηκε ο δήμος Δεσκάτης προκειμένου να παρέχει υδροφόρες.

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Τρικάλων.