ΠΑΟΚ: Αυτοί είναι οι δυο φίλαθλοι από την Κατερίνη που έχασαν τη ζωή τους στο τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία

Ο ΠΑΟΚ και η Ελλάδα θρηνεί για την ανείπωτη τραγωδία με 7 νεκρούς φίλους της ομάδας σε τροχαίο δυστύχημα στην Ρουμανία την Τρίτη 27/1.

Οι φίλοι της ομάδας της Θεσσαλονίκης είχαν ξεκινήσει με βαν προκειμένου να μεταβούν στην Γαλλία, όπου ο ΠΑΟΚ την Πέμπτη κοντράρεται με την Λιόν για την τελευταία αγωνιστική της League Phase του Europa League πριν συγκρουστούν με την νταλίκα και οι επτά από τους δέκα χάσουν τη ζωή τους, ενώ οι άλλοι τρεις τραυματίστηκαν και νοσηλεύονται στην Ρουμανία.

Οι δυο από τα θύματα έχουν καταγωγή από την Κατερίνη και είναι νέοι άνθρωποι που έχασαν τόσο άδικα τη ζωή τους.

Το χρονικό της τραγωδίας

Το δυστύχημα σημειώθηκε περίπου στη 1 το μεσημέρι, στο χωριό Λαγκόζ, κοντά στην πόλη Τιμισοάρα. Σύμφωνα με ρουμανικά μέσα ενημέρωσης, το βαν κινούνταν στον αυτοκινητόδρομο DN6 – E70 και επιχείρησε προσπέραση άλλου οχήματος.

Κατά την προσπάθεια επιστροφής στη λωρίδα κυκλοφορίας, συγκρούστηκε με βυτιοφόρο, εκτράπηκε της πορείας του και κατέληξε στο αντίθετο ρεύμα, όπου συγκρούστηκε με φορτηγό. Στο δυστύχημα ενεπλάκησαν συνολικά τέσσερα οχήματα.

Ο οδηγός του μίνι λεωφορείου συγκαταλέγεται μεταξύ των νεκρών. Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο του Λούγκοϊ, με έναν να φέρει ελαφρά τραύματα και δύο να νοσηλεύονται με σοβαρότερες κακώσεις.

Τα αίτια της τραγωδίας

Οι έρευνες των αρχών επικεντρώνονται στις συνθήκες κάτω από τις οποίες πραγματοποιήθηκε ο ελιγμός προσπέρασης. Από το διαθέσιμο οπτικό υλικό και τα πρώτα στοιχεία προκύπτει ότι το όχημα κινήθηκε στο αντίθετο ρεύμα, χωρίς να καταφέρει να επιστρέψει εγκαίρως στη σωστή λωρίδα.

Ο ειδικός στην αμυντική οδήγηση, Τίτι Αουρ, μιλώντας σε ρουμανικά μέσα ενημέρωσης, σημείωσε ότι τέτοια δυστυχήματα συνδέονται συχνά με στιγμιαία απώλεια συγκέντρωσης του οδηγού.

Όπως ανέφερε, παράγοντες όπως κόπωση, έντονη διάσπαση προσοχής ή ακόμη και αιφνίδια αδιαθεσία μπορεί να αποβούν καθοριστικοί. «Αρκούν λίγα δευτερόλεπτα έντονης απόσπασης για να χαθεί ο έλεγχος, ειδικά σε δρόμους ταχείας κυκλοφορίας», τόνισε.

Τέλος, ειδικοί επισημαίνουν ότι οι οδηγοί των βαρέων οχημάτων που ενεπλάκησαν στο δυστύχημα δεν είχαν ουσιαστικό περιθώριο αντίδρασης, καθώς ο μέσος χρόνος αντίδρασης κυμαίνεται στα 1,5 δευτερόλεπτα. Παράλληλα, αναφέρεται ότι το βυτιοφόρο μετέφερε αλκοόλ, χωρίς ωστόσο να σημειωθεί διαρροή του φορτίου, αποτρέποντας περαιτέρω κινδύνους.