Θρίλερ στον Κολωνό – Εντοπίστηκε νεκρή έγκυος γυναίκα με τραύμα στο κεφάλι στις σκάλες του σπιτιού της

Συναγερμός έχει σημάνει στις αστυνομικές Αρχές το απόγευμα του Σαββάτου 28/2 καθώς μια νεκρή έγκυος γυναίκα εντοπίστηκε πεσμένη στις σκάλες του σπιτιού της στην οδό Καλλικράτιδας στον Κολωνό.

Σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER όλα συνέβησαν στις 15:30 στην οδό Καλλικρατίδου, όταν ο 38χρονος σύζυγος ενημέρωσε ότι εντόπισε την 31χρονη γυναίκα του που ήταν 4,5 μηνών έγκυος στο σπίτι τους, με τραύμα στο κεφάλι.

Ο ιατροδικαστής που βρέθηκε στο σημείο πως το τραύμα δεν συμβαδίζει με πτώση από την σκάλα, με τον σύζυγο της άτυχης γυναίκας να προσάγεται, με τις Αρχές να εξετάζουν το ενδεχόμενο της δολοφονίας της 31χρονης γυναίκας.