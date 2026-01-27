Θεσσαλονίκη: 52χρονος ομολόγησε την δολοφονία 46χρονης που αγνοούταν από το 2024 – Τι εξετάζουν οι Αρχές (Βίντεο)

Μια σοκαριστική υπόθεση ήρθε στο φως της δημοσιότητας καθώς ένας 52χρονος ομολόγησε την δολοφονία μιας 46χρονης που αγνοούταν από το 2024 στη Θεσσαλονίκη.

Συγκεκριμένα, ο δράστης φέρεται να αποκάλυψε σε αστυνομικούς ότι σκότωσε την 46χρονη σε ένα υπόγειο ενός κτιρίου όπου έκανε χρήση ναρκωτικών. Σύμφωνα με τον 52χρονο τον ενοχλούσε που μιλούσε στο τηλέφωνο και την σκότωσε κλείνοντας της το στόμα. Μάλιστα, στη συνέχεια πέταξε τη σορό της στα σκουπίδια.

Παράλληλα, στο κτίριο βρέθηκε και η σορός μιας ακόμη γυναίκας, με τον 52χρονο να τονίζει ότι πέθανε μετά από χρήση ναρκωτικών καθώς δεν ξύπνησε ποτέ, ενώ όπως ανέφερε δεν ειδοποίησε τις Αρχές και την μετέφερε στο δώμα του κτιρίου.

Σύμφωνα με το emakedonia οι αστυνομικές αρχές εξετάζουν με μεγάλη προσοχή τους ισχυρισμούς του δράστη, αναμένοντας τα πορίσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης για τη δεύτερη σορό, προκειμένου να διαπιστωθεί αν ο θάνατός της οφείλεται σε εγκληματική ενέργεια.

Ο 52χρονος κρατείται και αναμένεται να οδηγηθεί στον ανακριτή, ενώ η έρευνα συνεχίζεται για να διαπιστωθεί αν εμπλέκεται και σε άλλες υποθέσεις εξαφανίσεων.