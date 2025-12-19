Θρίλερ με νεκρό βρέφος 5 μηνών – Κοιμόταν στο ίδιο κρεβάτι με τους γονείς του (Βίντεο)

Ανείπωτη τραγωδία εκτυλίχθηκε το πρωί της Παρασκευής 19/12 στην Αττική με ένα βρέφος 5 μηνών να εντοπίζεται νεκρό από τους γονείς του καθώς κοιμόντουσαν μαζί.

Σύμφωνα με όσα μεταφέρθηκαν στην εκπομπή Live News του MEGA οι δυο γονείς ηλικίας περίπου 19 ετών την ώρα που ξύπνησαν για να μπουν στην καθημερινότητα τους εντόπισαν το 5 μηνών παιδί τους να είναι νεκρό, με το δίδυμο αδελφάκι του να κοιμάται από την πλευρά της μητέρας του.

Άμεσα διακομίστηκε στο «Αγία Όλγα» όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του, ενώ απαντήσεις θα δώσει η ιατροδικαστική εξέταση.

«Ξυπνήσαμε και βρήκαμε τη μικρή παγωμένη»

«Κοιμόμασταν εγώ ο σύντροφος μου και τα μωρά μας γιατί έχουμε δύο μωράκια, είναι δίδυμα και ξυπνήσαμε τα είχαμε βάλει μαζί μας στο κρεβάτι, ξυπνήσαμε και βρήκαμε τη μικρή παγωμένη. Είχε γεννηθεί απλά πρόωρο, είχε γεννηθεί πρόωρο και εντάξει πέρασε ότι περνάει ένα μωρό μέσα σε μία μονάδα. Είχαμε μόνο θέμα με την παλινδρόμηση, είχε έντονη παλινδρόμηση αλλά το εξετάζουμε» ανέφερε η μητέρα του βρέφους μιλώντας στην εκπομπή Live News του MEGA για να προσθέσει:

«Όχι, όχι έχουμε πάρει όλα τα μέτρα ασφαλείας που χρειάζεται για να κοιμούνται και τα δύο τα παιδιά μαζί μας σε περίπτωση που δεν κοιμούνται στην κούνια. Ξυπνήσαμε ακριβώς στην ίδια θέση, το καταλαβαίνω και το ξέρω και ήταν ο μεγαλύτερος φόβος μας κι εμένα και του συντρόφου μου. Ήταν ο νούμερο ένα φόβος μας οπότε είχαμε πάρει όλα τα μέτρα και ξέραμε ότι εκεί που θα κοιμηθούμε εκεί θα ξυπνήσουμε από τον φόβο μας και μόνο. Και εγώ και σύντροφος μου εκεί που κοιμηθήκαμε εκεί ξυπνήσαμε. Δεν ξέρουμε κάτι ακόμα, περιμένουμε την νεκροψία.

»Από του σύντροφό μου(την πλευρά κοιμόταν) και ξύπνησα γιατί είχαμε να πάμε σε μια δουλειά και όπως πάω μέσα να φτιάξουμε τα γάλατα και αυτά γιατί μας πήρε ο ύπνος και δε φάγανε, ξαφνικά τον ακούω να φωνάζει ”μπέμπα μου ξυπνά, μπέμπα μου ξυπνά, το παιδί” και μετά όλα έγιναν αστραπιαία, πήραμε στο 166. Ήταν, το παιδί δεν το είχα ακουμπήσει γενικά, είχαμε μία απόσταση κι εμείς με τα παιδιά και τα παιδιά μεταξύ τους. Ξύπνησα μόνο και βρήκα τον μικρό ξύπνιο να παίζει με τα χεράκια του, έτσι όπως κάνουν τα μωράκια, και τη μικρή ανέθεσα στον σύντροφό μου να την ξυπνήσει γιατί συνήθως ήτανε ένα μωρό που ξύπναγε, ήταν ένα πολύ υπερκινητικό μωρό. Είχαμε σήμερα ραντεβού να πάμε να κανονίσουμε γιατί θα κάναμε γάμο και βαφτίσεις μαζί. Από τη πρώτη στιγμή που μάθαμε ότι είμαι έγκυος, πριν καν μάθουμε ότι είναι δίδυμα, τα αγαπήσαμε με όλη μας την ψυχή, με όλη μας την ψυχή, μπορούσαμε να δώσουμε και τη ζωή μας για αυτά τα παιδιά».

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλης Γιαννάκος είπε: «Έπεσαν όλοι οι γιατροί πάνω του αλλά δυστυχώς δεν κατάφεραν να επαναφέρουν το παιδί. Σύμφωνα με τους γονείς, είδαν το παιδί στις 4 η ώρα ζωντανό. Το παιδί δεν έχει κακώσεις. Το μωρό για δύο μήνες είχε μείνει σε Μονάδα Νεογνών. Θα δείξει η νεκροψία τα αίτια του θανάτου».