Θρίλερ Κατασκοπείας: Ο Έλληνας σμήναρχος έβγαζε σελφι με τους Κινέζους στρατολογητές του μπροστά στο Σινικό Τείχος

Στο φως της δημοσιότητας έρχονται φωτογραφίες από το ταξίδι του σμηνάρχου στην Κίνα το φθινόπωρο του 2024, κατά τη διάρκεια του οποίου φέρεται να συναντήθηκε με τα πρόσωπα που τον προσέγγισαν για τη στρατολόγησή του.

Στις δύο πρώτες εικόνες, ο σμήναρχος εμφανίζεται μαζί με τον «Στίβεν», το άτομο που, σύμφωνα με τις πληροφορίες, επικοινώνησε αρχικά μαζί του μέσω διαδικτύου και αποτέλεσε τον πρώτο κρίκο της επαφής τους.

Όπως αναφέρεται, ακολούθησε το ταξίδι στην Κίνα, όπου πραγματοποιήθηκε η πρώτη δια ζώσης συνάντηση, κατά την οποία φέρεται να οριστικοποιήθηκε η συμφωνία στρατολόγησης.

Κατά την παραμονή του εκεί, ο σμήναρχος γνώρισε και τον «Γουίλιαμ», ο οποίος, όπως προκύπτει από τις ίδιες πηγές, του συστήθηκε ως ανώτερος του «Στίβεν».

Σε φωτογραφία που επίσης δημοσιοποιείται, οι δύο άνδρες απεικονίζονται μαζί.

Το παρασκήνιο του ταξιδιού

Όπως έγραφε το DEBATER, ο 54χρονος αξιωματικός είχε συναντήσει τον «Στίβεν Γουέιν» στο Πεκίνο, το Σεπτέμβριο του 2024 και από εκείνο το σημείο άρχισε να μεταδίδει πληροφορίες στον κινέζο πράκτορα.

Ο «Στίβεν» του συστήθηκε ως επιχειρηματίας που ήθελε να επενδύσει στην Ελλάδα ζητώντας πληροφορίες για το οικονομικό περιβάλλον στην χώρα.

Στη συνέχεια η πλευρά του κινέζικου συνδέσμου άρχισε να τον πιέζει για περισσότερες και πιο ευαίσθητες πληροφορίες λέγοντας του ότι ξέρουν την οικογένεια του και που εργάζεται. Ο ίδιος φέρεται να έχει δώσει απόρρητα έγγραφα μεσαίου επιπέδου.

Οι πληροφορίες που έδωσε στην απολογία του

Σύμφωνα με πληροφορίες, σρτην απολογία του, ανέφερε ότι από τον Φεβρουάριο 2024, οπότε προσεγγίστηκε για πρώτη φορά από τον «Στίβεν», έχει λάβει συνολικά 25.000 ευρώ είτε σε μετρητά, είτε σε ψηφιακό πορτοφόλι με κρυπτονομίσματα.

Κατά τους συνηγόρους του, δε συνεργάστηκε με κανένα άλλο στέλεχος των Ενόπλων Δυνάμεων. Δεν έδωσε στοιχεία για κρίσιμα εξοπλιστικά προγράμματα, όπως για τα F-35, ούτε πηγαίους κωδικούς λογισμικού.

Τους μόνους κωδικούς που έδωσε, κατά τους συνηγόρους του, είναι τους κωδικούς του υπολογιστή του και του κινητού του. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ίδιος ζήτησε να προφυλακιστεί και να καταδικαστεί από τη στρατιωτική δικαιοσύνη, δηλώνοντας μετάνοια.

Το αμέσως επόμενο διάστημα θα γίνει έλεγχος του κινητού και του υπολογιστή, ενώ δεν ζήτησε καν να μείνει ελεύθερος με «βραχιολάκι» σε κατ’ οίκον περιορισμό, πιθανόν επειδή φοβάται για τη ζωή του.