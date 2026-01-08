Θήβα: Οι αγρότες άνοιξαν την παλιά Εθνική Οδό μετά τα επεισόδια – Κανονικά η διέλευση Ι.Χ. και φορτηγών (Εικόνες & Βίντεο)

Η ένταση στο αγροτικό μπλόκο της Θήβας εκτονώθηκε γύρω στις 7 το απόγευμα της Πέμπτης (08.01), όταν οι αστυνομικές δυνάμεις αποχώρησαν από την περιοχή, ανταποκρινόμενες στο αίτημα των αγροτών.

Σε συνέχεια της αποχώρησης της ΕΛ.ΑΣ., οι αγρότες άνοιξαν την παλιά εθνική οδό Θήβας – Λιβαδειάς, την οποία είχαν αποκλείσει νωρίτερα μέσα στην ημέρα. Παρά την αποκλιμάκωση, δεν έλειψαν οι λεκτικές αντεγκλήσεις με τις αστυνομικές δυνάμεις.

Δείτε εικόνες από τα επεισόδια:

Από τις πρωινές ώρες το κλίμα στο σημείο ήταν ιδιαίτερα τεταμένο, με τους αγρότες να έχουν στήσει μπλόκο στην παλιά εθνική οδό και να ζητούν την απομάκρυνση της αστυνομικής παρουσίας και κυρίως των οχημάτων των ΜΑΤ από την ευρύτερη περιοχή, ως προϋπόθεση για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας.

Κατά τη διάρκεια της κινητοποίησης, οι συγκεντρωμένοι έβαλαν φωτιές σε μπάλες άχυρου, ενώ σημειώθηκαν έντονες λεκτικές αντιπαραθέσεις με στελέχη της ΕΛ.ΑΣ.

Χαρακτηριστική ήταν η παρέμβαση του αντιπροέδρου του Αγροτικού Συλλόγου Θήβας, Κώστα Καφέ, ο οποίος απευθυνόμενος στον επικεφαλής της αστυνομικής δύναμης εξέφρασε την απόγνωση των αγροτών, λέγοντας: «Απέτυχα στη ζωή μου. Είμαι 30 ετών, ασχολήθηκα με τη γη και απέτυχα. Τα Χριστούγεννα δεν πήρα δώρο στο παιδί μου».