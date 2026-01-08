Η ίδρυση κόμματος από τη Μαρία Καρυστιανού θα έχει θετικές ή αρνητικές συνέπειες για το “κίνημα των Τεμπών”;
ΕΛΛΑΔΑ

Θήβα: Ένταση στο μπλόκο των αγροτών μετά το «ναι» για συνάντηση με τον Πρωθυπουργό – Έβαλαν φωτιά σε άχυρα (Εικόνες & Βίντεο)

Η ΕΛ.ΑΣ. ζήτησε να ανοίξει ο δρόμος

Θήβα: Ένταση στο μπλόκο των αγροτών μετά το «ναι» για συνάντηση με τον Πρωθυπουργό – Έβαλαν φωτιά σε άχυρα (Εικόνες & Βίντεο)
(ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI)
DEBATER NEWSROOM
UPD: 18:32

Ένταση επικράτησε το απόγευμα της Πέμπτης (08.01) στο μπλόκο των αγροτών στη Θήβα, οι οποίοι προχώρησαν στο κλείσιμο της παλιάς Εθνικής Οδού Θηβών – Λειβαδιάς.

Σύμφωνα με πληροφορίες του MEGA, οι αγρότες άναψαν μπάλες από άχυρο για να αποσοβήσουν πιθανή παρέμβαση της αστυνομίας που βρίσκεται στο σημείο.

Σε ερωτήσεις των δημοσιογράφων αναφορικά με το τι προτίθενται να κάνουν μετά την πρόσκληση του Πρωθυπουργού για διάλογο, ο πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος του μπλόκου απαντούν ότι οι δρόμοι δεν πρόκειται να ανοίξουν με εξαίρεση τα περιστατικά υγείας.

Δείτε εικόνα από το σημείο:

(ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI)
