Θήβα: Εντοπίστηκαν σπαθιά και μαχαίρια σε ψιλικατζίδικο – Προσήχθη ο υπάλληλος

Στο πλαίσιο ελέγχων της Ελληνικής Αστυνομίας για την ενίσχυση της ασφάλειας ενόψει Πάσχα, εντοπίστηκαν σπαθιά και μαχαίρια σε κατάστημα ψιλικών στη Θήβα.

Οι αστυνομικοί, κατά τη διάρκεια εντατικών επιχειρήσεων για τον εντοπισμό παράνομων κροτίδων, ανακάλυψαν πίσω από το ταμείο επτά σπαθιά μήκους 96 εκατοστών και οκτώ μαχαίρια μήκους 23 εκατοστών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τα αντικείμενα κατασχέθηκαν και εξετάζεται η προέλευσή τους και ο σκοπός κατοχής τους, σύμφωνα με το radiothiva.gr.

Κατά τον έλεγχο, ο ιδιοκτήτης του καταστήματος απουσίαζε. Οι αστυνομικοί προχώρησαν στην προσαγωγή υπαλλήλου, ο οποίος αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του αρμόδιου Εισαγγελέα.