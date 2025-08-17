Θεσσαλονίκη: Του έριξε χλωρίνη επειδή έπινε μπύρες κι έκανε φασαρία

Στη σύλληψη 46χρονης γυναίκας προχώρησαν αστυνομικοί του Α.Τ. Λευκού Πύργου στη Θεσσαλονίκη διότι το πρωί του Δεκαπενταύγουστου έριξε καυστικό υγρό και πιο συγκεκριμένα χλωρίνη στο πρόσωπο 38χρονου άνδρα.

Μετά από έρευνα των αστυνομικών αρχών συνελήφθη η 46χρονη κατηγορούμενη το αδίκημα της επικίνδυνης σωματικής βλάβης, ενώ επίσης συνελήφθη μια 44χρονη για συνέργεια, καθώς φέρεται να είναι αυτή που προμήθευσε στην 46χρονη το υγρό.

Σύμφωνα με τη voria, όλα ξεκίνησαν το πρωί του Δεκαπενταύγουστου όταν ο άνδρας μαζί με φίλους του έπινε μπύρες και έκανε θόρυβο, με αποτέλεσμα την αντίδραση της 46χρονης.

Ο 38χρονος μεταφέρθηκε προληπτικά με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, ενώ οι συλληφθείσες με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος τους θα οδηγηθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.