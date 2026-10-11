Θεσσαλονίκη: Κακουργηματική δίωξη στον 20χρονο για τον θάνατο της φίλης του από MDMA σε πάρτι

Κακουργηματική δίωξη για θανατηφόρα έκθεση ασκήθηκε σε βάρος του 20χρονου που συνελήφθη για την υπόθεση θανάτου της συνομήλικης φίλης του, η οποία έχασε τη ζωή της μετά από χρήση της ναρκωτικής ουσίας MDMA, κατά τη διάρκεια πάρτι ηλεκτρονικής μουσικής στην ανατολική Θεσσαλονίκη.

Η εισαγγελέας άσκησε σε βάρος του νεαρού ποινική δίωξη για θανατηφόρα έκθεση σε βαθμό κακουργήματος, καθώς και για προμήθεια, κατοχή και χρήση ναρκωτικών ουσιών, σε βαθμό πλημμελήματος.

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Ο 20χρονος παραπέμφθηκε να απολογηθεί ενώπιον της 5ης ειδικής ανακρίτριας ναρκωτικών Θεσσαλονίκης και μέχρι τότε παραμένει υπό κράτηση.

Το χρονικό της τραγωδίας στο πάρτι ηλεκτρονικής μουσικής

Το περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου (10/10), σε πολυχώρο εκδηλώσεων στην ανατολική Θεσσαλονίκη, όπου πραγματοποιούνταν πάρτι ηλεκτρονικής μουσικής.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, η 20χρονη γυναίκα έχασε τις αισθήσεις της έπειτα από χρήση MDMA.

Η νεαρή μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, όπου οι γιατροί κατέβαλαν προσπάθειες για να την κρατήσουν στη ζωή.

Ωστόσο, παρά τις προσπάθειές τους, η 20χρονη κατέληξε λίγες ώρες αργότερα, το πρωί του Σαββάτου.

Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θέρμης προχώρησαν στη σύλληψη του συνομήλικου φίλου της, στο πλαίσιο της έρευνας για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε ο θάνατός της.

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Δίωξη και κατά αγνώστων για διακίνηση ναρκωτικών

Παράλληλα με τη δίωξη σε βάρος του 20χρονου, η εισαγγελέας άσκησε ποινική δίωξη κατά αγνώστων για ιδιαίτερα διακεκριμένη περίπτωση διακίνησης ναρκωτικών ουσιών που μπορούν να προκαλέσουν βαριά σωματική βλάβη ή θάνατο.

Η συγκεκριμένη κατηγορία αφορά το πρόσωπο από το οποίο φέρεται να έγινε η προμήθεια της ουσίας MDMA.

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Οι αστυνομικές έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη, με στόχο την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό του ατόμου που διακίνησε τη ναρκωτική ουσία.

Τι εξετάζουν οι Αρχές για τον θάνατο της 20χρονης

Η έρευνα επικεντρώνεται στις συνθήκες υπό τις οποίες η νεαρή έκανε χρήση της ουσίας, στην προέλευσή της και στα γεγονότα που ακολούθησαν μέχρι τη μεταφορά της στο νοσοκομείο.

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Η κατηγορία της θανατηφόρας έκθεσης που αποδίδεται στον 20χρονο θα εξεταστεί κατά την ανακριτική διαδικασία, προκειμένου να αποσαφηνιστεί η ενδεχόμενη ποινική του ευθύνη.

Ο νεαρός παραμένει υπό κράτηση εν αναμονή της απολογίας του, ενώ η έρευνα για τον προμηθευτή της ναρκωτικής ουσίας συνεχίζεται.