Θεσσαλονίκη: Ταυτοποιήθηκε η μία σορός που βρέθηκε στον Θερμαϊκό – Ερωτήματα για την δεύτερη

Ερωτήματα προκαλούνται από τον εντοπισμό δύο σορών στα νερά του Θερμαϊκού στην Θεσσαλονίκη με διαφορά λίγων ωρών με την αστυνομία να προχωράει στην ταυτοποίηση της μίας το πρωί της Τρίτης (16/9).

Σύμφωνα με το grtimes.gr, η σορός που βρέθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας, στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Λευκού Πύργου και αγάλματος Μεγάλου Αλεξάνδρου, ανήκει σε 23χρονο άνδρα, ο οποίος αναγνωρίστηκε από τους οικείους του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ταυτοποίησή του έγινε με τη συνδρομή της Αστυνομίας και των αρμόδιων αρχών στην Θεσσαλονίκη.

Την ίδια ημέρα, το απόγευμα, εντοπίστηκε δεύτερη σορός στην περιοχή του Θερμαϊκού, στο ύψος της πλατείας Αριστοτέλους. Πρόκειται επίσης για άνδρα, ωστόσο η ταυτότητά του παραμένει άγνωστη, καθώς δεν βρέθηκαν προσωπικά αντικείμενα ή στοιχεία που να οδηγούν σε άμεση αναγνώριση.

Οι έρευνες των Αρχών συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς, προκειμένου να διαπιστωθούν οι συνθήκες θανάτου και των δύο ατόμων, καθώς και να ριχθεί φως στην υπόθεση που έχει προκαλέσει ανησυχία στην τοπική κοινωνία.