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ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 42χρονος που οδηγούσε μεθυσμένος και χωρίς δίπλωμα

Κατά τη σύλληψή του φέρεται να αντιστάθηκε σθεναρά

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 42χρονος που οδηγούσε μεθυσμένος και χωρίς δίπλωμα
Βασίλης Παπαδόπουλος /Eurokinissi
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 Υπό την επήρεια μέθης οδηγούσε 42χρονος στην περιοχή της Χαριλάου, στη Θεσσαλονίκη, πραγματοποιώντας επικίνδυνους ελιγμούς με το αυτοκίνητό του. Ο άνδρας, με καταγωγή από τη Γεωργία, συνελήφθη χθες το βράδυ, ενώ κατά τη σύλληψή του φέρεται να αντιστάθηκε σθεναρά.

   Από την αστυνομική έρευνα διαπιστώθηκε ότι δεν διέθετε άδεια οδήγησης ούτε έγγραφα που να δικαιολογούν τη νόμιμη παραμονή του στη χώρα.

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   Εις βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για απείθεια, βία κατά υπαλλήλων και παραβάσεις της νομοθεσίας περί αλλοδαπών και του ΚΟΚ.

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