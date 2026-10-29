Θεσσαλονίκη: Με καταθέσεις μαρτύρων ξεκίνησε η δίκη για τον θάνατο της 46χρονης αστυνομικού και του 33χρονου στη Χαλκιδική

Με καταθέσεις μαρτύρων ξεκίνησε, ενώπιον του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Θεσσαλονίκης, η δίκη για τον θάνατο της 46χρονης αστυνομικού και του 33χρονου, τον Απρίλιο του 2025, κοντά στον Άγιο Νικόλαο Χαλκιδικής. Η αστυνομικός είχε σπεύσει στο σημείο προκειμένου να επιληφθεί επεισοδίου, στο οποίο είχε εμπλακεί ο 33χρονος, όταν αμφότεροι παρασύρθηκαν από διερχόμενο φορτηγάκι.

Για την υπόθεση κατηγορούνται ένας 27χρονος κι ένας 63χρονος -ο πρώτος για ανθρωποκτονία με δόλο (κακούργημα) στην περίπτωση του 33χρονου και ο δεύτερος για ανθρωποκτονία από αμέλεια ως οδηγός του μικρού φορτηγού που παρέσυρε τα δύο θύματα (πλημμέλημα).

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«Η Μαρία πήγε να βοηθήσει τον άνθρωπο που ήταν πεσμένος στο έδαφος, προσπάθησε να απομακρυνθεί αλλά δεν τα κατάφερε…», ανέφερε στην κατάθεσή του ο σύζυγος της αστυνομικού. Μιλώντας για τη γυναίκα του, είπε ότι υπηρετούσε 15χρονια στο Σώμα -«ήταν υπεύθυνη, πρόσεχε τον συνάνθρωπό της και τα παιδιά της, αυτό την ενδιέφερε περισσότερο», είπε. «Κατά τη νοσηλεία της ρωτούσε για τα παιδιά της, αλλά και για το παιδί που ήταν πεσμένο κάτω», προσέθεσε.

Από τη δικογραφία προκύπτει ότι πριν από τη διπλή παράσυρση είχε προηγηθεί επεισόδιο σε νυχτερινό μαγαζί στον Άγιο Νικόλαο Χαλκιδικής, όπου ενεπλάκη ο 33χρονος. Για το συγκεκριμένο συμβάν ρωτήθηκε ο αδελφός του 33χρονου, επιβεβαιώνοντας της εμπλοκή του. «Ξέρω μόνο ότι είχε μία γρατζουνιά, δεν τον χτύπησαν με σκαμπό» ανέφερε, μεταξύ άλλων, ο μάρτυρας κατά την κατάθεσή του στο δικαστήριο.

Από το επεισόδιο στο κέντρο διασκέδασης ξεκίνησε την κατάθεσή του 19χρονος φίλος του θύματος που βρέθηκε στο ίδιο μέρος με διαφορετική παρέα. «Έφευγαν τραπέζια, ποτήρια…ο 27χρονος κατηγορούμενος, εκείνη την ώρα δεν ήταν στο μαγαζί, ήταν νωρίτερα. Δεν συμμετείχε στον καβγά», είπε, και εξιστορώντας τα γεγονότα επισήμανε ότι ο 33χρονος τραυματίστηκε. «Τον πήγαμε στο Κέντρο Υγείας, οδηγούσε ο ίδιος, με το αυτοκίνητο του αδελφού μου. Όταν βγήκε από το Κέντρο Υγείας είχε ένα δίχτυ με γάζα στο κεφάλι, σαν καπέλο. Δεν δέχθηκε να τον πάνε στο Νοσοκομείο Πολυγύρου για εξετάσεις. Είπε θα πάει με το αμάξι».

Μάρτυρας: «”Κρέμασε” με την πρώτη, δεν ξανακουνήθηκε»

Όπως κατέθεσε ο νεαρός μάρτυρας, αφού επιβιβάστηκαν στο αυτοκίνητο με οδηγό τον 33χρονο, το όχημα «έμεινε από βενζίνη στη δεξιά πλευρά του οδοστρώματος». Κάποια στιγμή, έφτασε στο σημείο ο 27χρονος με το αυτοκίνητό του και την κοπέλα του. «Τον κάναμε σινιάλο να σταματήσει να μας βοηθήσει» σημείωσε ο μάρτυρας. Σύμφωνα με την κατάθεσή του, ακολούθησε στιχομυθία και ένταση. «Άκουσα θόρυβο από χτύπημα, ήταν στο κεφάλι… Με την πρώτη “κρέμασε”, έπεσε με το κεφάλι προς τα μπρος και δεν ξανακουνήθηκε», είπε ο ίδιος για το χτύπημα που φέρεται να δέχθηκε ο 33χρονος.

Συνεχίζοντας την κατάθεσή του, είπε ότι ο ίδιος υπέστη μπλακ-άουτ και όταν συνήλθε είχε φτάσει η αστυνομία. «Ήρθε πάρα πολύ γρήγορα… η αστυνομικός πήγε να πιάσει τον σφυγμό του 33χρονου που ήταν πεσμένος στο κέντρο του δρόμου».

Η δίκη συνεχίζεται με καταθέσεις μαρτύρων, ενώ δεν έλειψαν οι εντάσεις έξω από τη δικαστική αίθουσα. Η διαδικασία αναμένεται να συνεχιστεί και τις επόμενες μέρες.

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Το ιστορικό

Το περιστατικό διαδραματίστηκε τα ξημερώματα της 5ης Απριλίου 2025, στο 41ο χλμ. της επαρχιακής οδού Νέων Μουδανιών – Σάρτης, Η 46χρονη, μητέρα τεσσάρων παιδιών, υπέκυψε δύο μήνες αργότερα, έπειτα από νοσηλεία. Σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε το περασμένο Ιούνιο, παρουσία του υπουργού Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, τιμήθηκε η μνήμη της με την ανέγερση μνημείου, ενώ το όνομά της δόθηκε στον δρόμο μπροστά από το Αστυνομικό Τμήμα Σιθωνίας.

Η ιατροδικαστική έκθεση που συντάχθηκε όσον αφορά το θάνατο του 33χρονου δημιούργησε νέα δεδομένα στη διερεύνηση των ποινικών ευθυνών του 27χρονου, καθώς ανάμεσα στα ευρήματα υπήρχε ένα χτύπημα στο πρόσωπο που πιθανολογήθηκε πως προήλθε από μεγάλο δαχτυλίδι που φορούσε ο 27χρονος και φαίνεται να λειτούργησε ως σιδερογροθιά. Σύμφωνα με το παραπεμπτικό βούλευμα και αξιολογώντας τα ευρήματα της ιατροδικαστικής έκθεσης, ο θάνατος του 33χρονου φαίνεται να προήλθε τόσο από το συγκεκριμένο χτύπημα όσο και από την παράσυρση.

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Υπό τις παραπάνω συνθήκες, ο εισαγγελέας πρωτοδικών Πολυγύρου είχε αναβαθμίσει την κατηγορία για τον 27χρονο, από το πλημμέλημα της επικίνδυνης σωματικής βλάβης (που ήταν η αρχική δίωξη) σε ανθρωποκτονία με δόλο, ενώ μετά την απολογία του οδηγήθηκε στη φυλακή όπου παρέμεινε 14 μήνες.

Μετά από προηγούμενη αναβολή της δίκης, ο 27χρονος αφέθηκε ελεύθερος με όρους (ηλεκτρονική επιτήρηση, απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, υποχρεωτική εμφάνιση δύο φορές τον μήνα στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής κατοικίας του και καταβολή χρηματικής εγγύησης ύψους 10.000 ευρώ). Ο 63χρονος συγκατηγορούμενός του είναι από την πρώτη στιγμή ελεύθερος με περιοριστικό όρο.