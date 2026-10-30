Μαρτυρία κατοίκου της Ρόδου για το κύκλωμα του «Mr Χωριάτικου»: «Ξέρουμε σε ποιο σχολείο πάει ο γιος σου – Θα σε καθαρίσουμε…»

Σοβαρές καταγγελίες για απειλές, εκφοβισμό και προσπάθεια ελέγχου δημοτικών δημοπρασιών στη Ρόδο καταγγέλλει κάτοικος του νησιού, ο οποίος μιλά στο DEBATER για τη φερόμενη δράση του κυκλώματος του «Mr Χωριάτικου» και στη Ρόδο.

Ο μάρτυρας, ο οποίος διατηρεί την ανωνυμία του και μιλά με αλλοιωμένη φωνή, περιγράφει περιστατικά εκφοβισμού ανθρώπων που επιχείρησαν να διεκδικήσουν καντίνες και ομπρέλες σε παραλίες, ενώ υποστηρίζει ότι η επιρροή του κυκλώματος επεκτεινόταν και σε άλλες δημοτικές δραστηριότητες.

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Ιδιαίτερα σοβαρή είναι η καταγγελία του για απειλές σε βάρος ανθρώπου που επιχείρησε να συμμετάσχει σε δημοπρασία, με τον ίδιο να υποστηρίζει ότι οι απειλές έφτασαν μέχρι την αναφορά στο σχολείο όπου φοιτά το παιδί του.

«Ξέρουμε σε ποιο σχολείο πάει ο γιος σου»

Όπως περιγράφει ο κάτοικος της Ρόδου στο DEBATER, ένας άνδρας που επιχείρησε να λάβει μέρος σε δημοπρασία φέρεται να δέχθηκε επίσκεψη από μπράβο στο σπίτι του και να απειλήθηκε προκειμένου να μην αντιδράσει στη διεκδίκηση καντίνας και ομπρελών.

«Πήγε να λάβει μέρος στη δημοπρασία. Πήγε ένας μπράβος στο σπίτι του και τον απείλησε. Του είπε ότι, αν φέρεις αντιδράσεις στην καντίνα ή στις ομπρέλες, ξέρουμε σε ποιο σχολείο πάει ο γιος σου. Ξέρουμε τα πάντα, θα σε καθαρίσουμε. Του το είπε ξεκάθαρα. Με όπλα στο σπίτι του», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Όπως υποστηρίζει, ο συγκεκριμένος άνθρωπος επιχείρησε να ανταγωνιστεί το κύκλωμα, ωστόσο μετά τις απειλές έχασε τόσο την καντίνα όσο και τις ομπρέλες που διεκδικούσε στην παραλία Τσαμπίκα.

«Ναι, κόντρα στο κύκλωμα. Τον απειλήσανε στο σπίτι του. Πήγαν στο σπίτι του οι μπράβοι. Τα έχασε όλα, τα έχασε όλα. Έχασε και την καντίνα, έχασε και τις ομπρέλες», λέει.

Οι καταγγελίες για τον Δήμο και το «κράτος εν κράτει»

Στη μαρτυρία του, ο κάτοικος κάνει λόγο για μια κατάσταση στην οποία, όπως υποστηρίζει, συγκεκριμένα πρόσωπα φέρονταν να έχουν αποκτήσει σημαντική επιρροή σε δημοτικές δραστηριότητες.

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Μεταξύ άλλων, αναφέρεται σε ένα παλιό πλωτό εστιατόριο, αλλά και σε οχήματα που, όπως καταγγέλλει, ανήκαν στον Δήμο και χρησιμοποιούνταν από υπαλλήλους συγκεκριμένου προσώπου.

Παράλληλα, ισχυρίζεται ότι δεν πραγματοποιούνταν οι απαραίτητοι έλεγχοι από την Πολεοδομία, ενώ περιγράφει ένα περιστατικό κατά το οποίο υπάλληλοι φέρονται να έβαψαν το εσωτερικό του δημαρχείου.

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«Πήγαν πριν από τρία χρόνια και έβαψαν το δημαρχείο μέσα. Αυτοί, οι υπάλληλοί του», αναφέρει.

Όταν ερωτάται για ποιον λόγο έγινε αυτό, ο μάρτυρας αφήνει να εννοηθεί ότι επρόκειτο για εξυπηρέτηση προς τον Δήμο, ενώ στη συνέχεια περιγράφει όσα, κατά τον ίδιο, συνέβαιναν με τα δημοτικά οχήματα.

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«Ενώ ήταν του Δήμου, τα πήραν αυτοί. Δηλαδή, σαν κράτος εν κράτει. Πώς να σου εξηγήσω», σημειώνει χαρακτηριστικά.

Μάλιστα, υποστηρίζει ότι το συγκεκριμένο πρόσωπο μπορούσε να κάνει ό,τι ήθελε, ενώ εκφράζει τον φόβο του για την κατάσταση που επικρατούσε στο νησί.

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«Ακριβώς. Στον Δήμο έκανε ό,τι ήθελε. Ο κόσμος πια έχει φοβηθεί. Είχαν όπλα, οπλοφορούσαν», λέει.

«Όλη η Ρόδος το ξέρει»

Ο κάτοικος υποστηρίζει ότι η φερόμενη δράση του κυκλώματος ήταν γνωστή σε μεγάλη μερίδα της τοπικής κοινωνίας, ενώ αναφέρεται σε πρόσωπα που, όπως ισχυρίζεται, είχαν διασυνδέσεις και σημαντική επιρροή.

«Εγώ το ήξερα, και το όνομα και το επίθετο. Ήξερα ότι ήταν το Χωριάτικο. Ήξερα ότι είχαν κάνει φυλακή. Τα γνώριζα αυτά. Όλη η Ρόδος το ξέρει», αναφέρει.

Παράλληλα, υποστηρίζει ότι ο φόβος που προκαλούσαν οι απειλές λειτουργούσε αποτρεπτικά για όσους ήθελαν να αντιδράσουν.

«Όταν έχεις την απειλή των όπλων, των μαφιόζων, λαθρεμπορία, μαστροπείες, όπλα, τι άλλο; Ο άλλος, όταν έχει οικογένεια, φοβάται. Πώς θα γίνει;», λέει.

Οι συγκεκριμένοι ισχυρισμοί αποτελούν μέρος της μαρτυρίας του και δεν συνιστούν, από μόνοι τους, απόδειξη τέλεσης των καταγγελλόμενων πράξεων.

«Πώς ήξερε τα πάντα για τις δημοπρασίες;»

Ιδιαίτερη αναφορά κάνει ο μάρτυρας στις δημοπρασίες για την αξιοποίηση δημοτικών χώρων και ακινήτων, υποστηρίζοντας ότι το κύκλωμα φέρεται να είχε πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες.

«Το πήρε με αθέμιτους τρόπους. Όταν απειλεί τον άλλο, όταν μπαίνει στις δημοπρασίες, όταν έχει πληροφόρηση, τι άλλο θέλεις; Πληροφόρηση είχε, σίγουρα είχε πληροφόρηση», αναφέρει.

Στη συνέχεια, θέτει ερωτήματα για τον τρόπο με τον οποίο, όπως υποστηρίζει, εξασφαλίζονταν συγκεκριμένα ακίνητα και χώροι.

«Πώς ήξερε τα πάντα για τις δημοπρασίες; Πώς ήξερε πότε γινόταν η κάθε μία; Ποιο φιλέτο ήταν έτοιμο; Πώς πήρε το Ακταίον, ας πούμε; Πώς πήρε την Καλλιθέα από τον προηγούμενο;», διερωτάται.

Μάλιστα, σύμφωνα με όσα αναφέρει, υπήρχαν πληροφορίες ότι το συγκεκριμένο πρόσωπο ενδιαφερόταν να αποκτήσει και νέους χώρους, μεταξύ των οποίων και κτίρια που κατασκευάζει ο Δήμος.

«Δεν είναι δυσφήμιση για τη Ρόδο; Ένας καφές 20 ευρώ»

Ο μάρτυρας αναφέρεται και στις επιπτώσεις που, κατά την άποψή του, είχε η κατάσταση στον τουρισμό και στην εικόνα της Ρόδου.

Όπως λέει, κατά τη διάρκεια της καλοκαιρινής περιόδου, όταν ερχόταν καθημερινά σε επαφή με τουρίστες, διαπίστωνε ότι αρκετοί απέφευγαν να χρησιμοποιήσουν ξαπλώστρες, εξαιτίας των υψηλών τιμών.

«Έβλεπα ότι δεν πλησίαζαν την ξαπλώστρα. Στη Ρόδο καθόντουσαν πάρα πολύ λίγο, γιατί δεν μπορούσαν να ενοικιάσουν μια ξαπλώστρα», αναφέρει.

Στη συνέχεια, περιγράφει τις τιμές που, όπως υποστηρίζει, επικρατούσαν σε ορισμένες περιπτώσεις.

«Όταν είχε 40 ευρώ, 50 ευρώ… Ένας καφές είχε 20 ευρώ. Από 10 και 20 ευρώ εκτοξεύτηκε στα 40 ευρώ. Δεν είναι δυσφήμιση για τη Ρόδο; Δεν μπορείς να χτυπάς 40 ευρώ από 10 και 20. Ένας καφές και ένα μικρό σαντουιτσάκι, 20 ευρώ. Εγώ το έζησα, πήγα και το είδα», σημειώνει.

Γιατί μιλά με αλλοιωμένη φωνή

Ο ίδιος εξηγεί ότι επέλεξε να μιλήσει ανώνυμα, καθώς φοβάται πιθανές συνέπειες για τον ίδιο και την οικογένειά του.

«Γιατί μιλάω με ανωνυμία; Γιατί έχω παιδιά. Απλώς, ξέρω εγώ τι θα γίνει με το κύκλωμα;», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Ερωτηθείς εάν πιστεύει ότι εξακολουθούν να υπάρχουν πρόσωπα που δεν έχουν συλληφθεί, απαντά καταφατικά και εκτιμά ότι πρόκειται για τουλάχιστον τέσσερα με πέντε άτομα, τα οποία, όπως υποστηρίζει, είχαν εσωτερική πληροφόρηση.

Παράλληλα, αναφέρεται και σε προηγούμενες δημοτικές αρχές, εκτιμώντας ότι τρεις δήμαρχοι ήρθαν αντιμέτωποι με το συγκεκριμένο κύκλωμα. Για ορισμένες περιπτώσεις, ωστόσο, διευκρινίζει ότι δεν γνωρίζει όλες τις λεπτομέρειες.

«Παρουσιάστηκαν 30 φουσκωτοί και δεν άφησαν τον κόσμο να συμμετάσχει»

Στη μαρτυρία του, ο κάτοικος περιγράφει επίσης ένα περιστατικό που, σύμφωνα με τον ίδιο, σημειώθηκε κατά τη διάρκεια δημοτικής διαδικασίας.

Όπως υποστηρίζει, περίπου 30 άτομα εμφανίστηκαν στον χώρο και δεν επέτρεψαν σε πολίτες να συμμετάσχουν στη δημοπρασία.