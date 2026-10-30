“Χωριάτικο”: Προφυλακίστηκε ο Ρίζος Ρίζος και άλλα έξι άτομα για το κύκλωμα φοροδιαφυγής

Προφυλακιστέος κρίθηκε και ο πρώην συνδικαλιστής της ΓΕΝΟΠ – ΔΕΗ, Ρίζος Ρίζος σχετικά με την υπόθεση του κυκλώματος της αλυσίδας φούρνων “Χωριάτικο“.

Υπενθυμίζεται πως ο 57χρονος ιδιοκτήτης της επιχείρησης, Άγγελος Γιαννακόπουλος, προφυλακίστηκε χθες, μετά την ολοκλήρωση της απολογίας του ενώπιον της 14ης τακτικής ανακρίτριας. Η απολογία του διήρκεσε περίπου 40 λεπτά, με τον ίδιο να αρνείται τις κατηγορίες περί απάτης και να υποστηρίζει ότι η υπόθεση αφορά φορολογικές παραβάσεις, χωρίς πρόθεση απόκρυψης εισοδημάτων ή πρόκλησης ζημίας στο Δημόσιο.

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Σύμφωνα με όσα φέρεται να υποστήριξε, οι αλλαγές στα πρόσωπα που εμφανίζονταν στην ηγεσία των εταιρειών είχαν ως στόχο τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας τους. Παράλληλα, δήλωσε πρόθυμος να εξοφλήσει τυχόν οφειλές μέσω ρύθμισης. Μετά την απολογία του, ζήτησε να αφεθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ή, εναλλακτικά, να τεθεί σε κατ’ οίκον περιορισμό με ηλεκτρονική επιτήρηση, επικαλούμενος προβλήματα υγείας και την ύπαρξη ανήλικου παιδιού. Ωστόσο, αποφασίστηκε η προφυλάκισή του.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και ο ρόλος μιας 47χρονης γυναίκας, η οποία φέρεται να αποτελούσε το δεξί χέρι του 57χρονου και να αναλάμβανε τη διευθέτηση δύσκολων καταστάσεων. Ειδικότερα, μετά από εργατικό ατύχημα που σημειώθηκε πριν από μερικούς μήνες σε κατάστημα της αλυσίδας στη λεωφόρο Συγγρού, φέρεται να επικοινώνησε με προϊσταμένη της Επιθεώρησης Εργασίας. Στη συνέχεια, σύμφωνα με τη δικογραφία, ζήτησε από συνεργό της να προμηθευτεί επώνυμα αρώματα και κραγιόν για τουλάχιστον δέκα δημοσίους υπαλλήλους.

Την ίδια ώρα, στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκονται περίπου 40 πρόσωπα που φέρονται να χρησιμοποιούνταν ως «αχυράνθρωποι» για λογαριασμό του κυκλώματος. Πρόκειται, σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, κυρίως για ηλικιωμένους, άτομα με χαμηλά εισοδήματα, αλλά και κατοίκους του εξωτερικού.

Ενδεικτική είναι η μαρτυρία ενός 53χρονου κατηγορουμένου, ο οποίος φέρεται να υποστήριξε ότι, αντιμετωπίζοντας προβλήματα αλκοολισμού και οικονομικές δυσκολίες, δέχθηκε να εμφανίζεται ως ιδιοκτήτης εννέα εταιρειών, λαμβάνοντας ως αντάλλαγμα 500 ευρώ ανά δεκαπενθήμερο.

Συνολικά, για την υπόθεση έχουν συλληφθεί 59 άτομα, σε βάρος των οποίων έχουν ασκηθεί ποινικές διώξεις για εννέα κακουργήματα και δύο πλημμελήματα. Σύμφωνα, μάλιστα, με όσα δήλωσε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, οι έρευνες των αρχών βρίσκονται σε εξέλιξη και δεν αποκλείεται να προκύψουν νέα πρόσωπα που θα κληθούν να λογοδοτήσουν ενώπιον της Δικαιοσύνης.