Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 24χρονος στη Νεάπολη – Αποπειράθηκε να σκοτώσει την αδελφή του και τον σκύλο της

Την 20χρονη αδελφή του κατηγορείται ότι αποπειράθηκε να σκοτώσει 24χρονος ύστερα από μεταξύ τους επεισόδιο που καταγγέλθηκε ότι έγινε το πρωί της Κυριακής, στη Νεάπολη Θεσσαλονίκης.

Ο 24χρονος, που συνελήφθη, φέρεται επιπλέον να άσκησε βία και κατά του σκύλου της γυναίκας όταν εκείνο επενέβη για να την προστατεύσει.

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Για την υπόθεση διενεργήθηκε έρευνα από το Γραφείο Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας Αμπελοκήπων – Μενεμένης.

Σύμφωνα με όσα έγιναν εις βάρος του 24χρονου ασκήθηκε ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας αλλά και απόπειρα θανάτωσης ζώου συντροφιάς. Παραπέμφθηκε να απολογηθεί στην αρμόδια ανακριτική Αρχή.