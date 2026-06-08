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Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 24χρονος στη Νεάπολη – Αποπειράθηκε να σκοτώσει την αδελφή του και τον σκύλο της

Άσκησε βία κατά του ζώου

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 24χρονος στη Νεάπολη – Αποπειράθηκε να σκοτώσει την αδελφή του και τον σκύλο της
ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

Την 20χρονη αδελφή του κατηγορείται ότι αποπειράθηκε να σκοτώσει 24χρονος ύστερα από μεταξύ τους επεισόδιο που καταγγέλθηκε ότι έγινε το πρωί της Κυριακής, στη Νεάπολη Θεσσαλονίκης.

Ο 24χρονος, που συνελήφθη, φέρεται επιπλέον να άσκησε βία και κατά του σκύλου της γυναίκας όταν εκείνο επενέβη για να την προστατεύσει.

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Για την υπόθεση διενεργήθηκε έρευνα από το Γραφείο Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας Αμπελοκήπων – Μενεμένης.

Σύμφωνα με όσα έγιναν εις βάρος του 24χρονου ασκήθηκε ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας αλλά και απόπειρα θανάτωσης ζώου συντροφιάς. Παραπέμφθηκε να απολογηθεί στην αρμόδια ανακριτική Αρχή.

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