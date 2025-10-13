Θεσσαλονίκη: Συναγερμός για την εξαφάνιση 13χρονου στο Ωραιόκαστρο

Εξαφανίστηκε το πρωί της Δευτέρας (13/10) ένας 13χρονος από χώρο φιλοξενία στην περιοχή του Ωραιοκάστρου στη Θεσσαλονίκη. Πρόκειται για τον Πάρσα Καντέρ, ιρανικής καταγωγής.

Για την εξαφάνιση του ενημερώθηκε το «Χαμόγελο του Παιδιού» και άμεσα προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του, έπειτα από εισαγγελική εντολή, διότι υπάρχουν φόβοι ότι μπορεί να κινδυνεύει η ζωή του.

Ο Πάρσα Καντέρ είναι 13 ετών, έχει ύψος 1,65, είναι αδύνατος, με καστανά μάτια και καστανά μαλλιά. Δεν είναι γνωστό τι ρούχα φορούσε τη στιγμή της εξαφάνισής του.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.