Συναγερμός στη Θεσσαλονίκη για την εξαφάνιση 52χρονης γυναίκας

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» εξέδωσε ανακοίνωση για την εξαφάνιση της 52χρονης Θεοδώρας Σεφέρη από την περιοχή της Τούμπας στη Θεσσαλονίκη.

Η 52χρονη εξαφανίστηκε χθες, Σάββατο (11/10) στη Θεσσαλονίκη και το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε σήμερα για την εξαφάνιση.

Κατόπιν αιτήματος της οικογένειας της, προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της ενήλικης, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι οι οποίοι θέτουν τη ζωή της σε κίνδυνο.

Η Θεοδώρα Σεφέρη έχει ύψος 1,63 μ., καστανά μάτια, μαύρα μαλλιά και βάρος 55 κιλά.

Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μπεζ σακάκι, ασπρόμαυρη μπλούζα, γκρι παντελόνι φόρμας και μπεζ παπούτσια.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Εθνική Γραμμή για τους Αγνοούμενους Ενήλικες –1017», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app

οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.