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Φωτιά στις Σέρρες στην Πρώτη Αμφίπολης – Ισχυρές επίγειες δυνάμεις

Στο σημείο επιχειρούν τέσσερις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 2ης ΕΜΟΔΕ. Συνδράμουν υδροφόρες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και μηχανήματα έργου.

Φωτιά στις Σέρρες στην Πρώτη Αμφίπολης – Ισχυρές επίγειες δυνάμεις
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Πυρκαγιά βρίσκεται σε εξέλιξη το βράδυ της Τετάρτης 26 Αυγούστου σε δασική έκταση στην περιοχή Πρώτη του Δήμου Αμφίπολης, στις Σέρρες.

Για την αντιμετώπιση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν 30 πυροσβέστες, με τέσσερις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 2ης ΕΜΟΔΕ και τέσσερα πυροσβεστικά οχήματα.

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Στην επιχείρηση κατάσβεσης συνδράμουν υδροφόρες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και μηχανήματα έργου.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν την προσπάθεια για τον περιορισμό της πυρκαγιάς.

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