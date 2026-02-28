Θεωρείτε ότι είναι εφικτή η αυτοδυναμία της ΝΔ στις ερχόμενες εκλογές;
Θεσσαλονίκη: Σύλληψη 26χρονου μετά τροχαίο με τραυματισμό αστυνομικού

Στο νοσοκομείο ο ίδιος ο δράστης λόγω αδιαθεσίας

ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

Στη σύλληψη 26χρονου μοτοσικλετιστή, ο οποίος φέρεται ότι προκάλεσε τροχαίο στην προσπάθειά του να αποφύγει αστυνομικό έλεγχο και στη συνέχεια προξένησε σωματική βλάβη σε αστυνομικό, προχώρησε χθες το απόγευμα, στην περιοχή του Ευόσμου στη Θεσσαλονίκη, η Αστυνομία.

Ο νεαρός ημεδαπός ανέπτυξε ταχύτητα, προκειμένου να αποφύγει τον αστυνομικό έλεγχο και πραγματοποίησε επικίνδυνους ελιγμούς, με αποτέλεσμα να χάσει τον έλεγχο του οχήματος και να προσκρούσει σε επιβατικό αυτοκίνητο. Κατά τη σύλληψή του αντιστάθηκε σθεναρά, προκαλώντας σωματική βλάβη σε αστυνομικό, σύμφωνα με σχετική σημερινή ανακοίνωση των Αρχών. Από την περαιτέρω έρευνα προέκυψε ότι σε βάρος του άντρα εκκρεμούσε καταδικαστική απόφαση για κλοπές.

Ο δράστης, κατόπιν αδιαθεσίας σύμφωνα με την Αστυνομία, διακομίσθηκε με σταθμό του ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, όπου νοσηλεύεται φρουρούμενος.

