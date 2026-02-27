Κως: Εξιχνιάστηκε άμεσα κλοπή αξίας 4.260 ευρώ από κατοικία

Στην εξιχνίαση κλοπής αξίας 4.260 ευρώ από κατοικία προχώρησαν οι αστυνομικές Αρχές στην Κω την Πέμπτη 26/2.

Συγκεκριμένα, η κλοπή εξιχνιάστηκε από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κω και σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος 62χρονου αλλοδαπού για διακεκριμένη κλοπή και παράνομη οπλοκατοχή.

Όπως διακριβώθηκε, ο κατηγορούμενος βραδινές ώρες της 23-02-2026 παραβίασε κατοικία στην Κω και αφαίρεσε μεγάλο χρηματικό ποσό.

Στο πλαίσιο άμεσης διερεύνησης της υπόθεσης, έπειτα από συνδυαστική συλλογή-αξιολόγηση-αξιοποίηση στοιχείων που συγκεντρώθηκαν, ταυτοποιήθηκε ο δράστης και απογευματινές ώρες χθες εντοπίσθηκε. Ακολούθησε έρευνα στην κατοικία του, σε αποθήκη, καθώς και σε οχήματα που διατηρούσε όπου βρέθηκαν, μεταξύ άλλων και κατασχέθηκαν:

Το χρηματικό ποσό των 4.260 ευρώ

Πιστόλι τύπου «replica» με -5- μεταλλικά σφαιρίδια

Τρία κινητά τηλέφωνα

Ένας φορητός υπολογιστής αφής

Ένα χρηματοκιβώτιο

Επίσης κατασχέθηκε το δίκυκλο που χρησιμοποίησε ο 62χρονος.

Ο συλληφθείς, οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Κω, του ασκήθηκε ποινική δίωξη και παραπέμφθηκε σε κύρια ανάκριση.