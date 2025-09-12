Θεσσαλονίκη: Στον ανακριτή ακόμα 5 αστυνομικοί για το υπέρογκο έλλειμμα σε αστυνομικές υπηρεσίες

Τον Οκτώβριο του 2022, ένας 40χρονος υπαστυνόμος, πατέρας δύο παιδιών, στη Θεσσαλονίκη έβαλε τέλος στη ζωή του χρησιμοποιώντας το υπηρεσιακό του όπλο.

Ο αξιωματικός, που υπηρετούσε στο Τμήμα Διαχείρισης Υλικού –της Διεύθυνσης Ασφαλείας, είχε παρουσιαστεί κανονικά στη βάρδια του χωρίς να αφήσει κανένα σημάδι πως κάτι τον απασχολούσε.

Μόλις ολοκλήρωσε την υπηρεσία του, πήγε μπήκε στο αυτοκίνητο του που είχε σταθμεύσει σε κοντινή απόσταση από το αστυνομικό μέγαρο τα Θεσσαλονίκης και έβαλε τέλος στη ζωή του. Δεν άφησε κανένα σημείωμα, ενώ δεν είχε εκφράσει αυτοκτονικές τάσεις.

Όπως αποδείχθηκε όμως, το τραγικό αυτό γεγονός στάθηκε η αφορμή για να ανοίξει ο «ασκός του Αιόλου» που αποκάλυψε έλλειμα ύψους 750.000 ευρώ από τις οικονομικές υπηρεσίες της Διεύθυνσης Ασφαλείας Θεσσαλονίκης.

Τα χρήματα αυτά, όπως διαπίστωσαν τα στελέχη της υποδιεύθυνσης εσωτερικών υποθέσεων, τα οποία επρόκειτο να διοχετευθούν για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών, όπως, ειδικές υπηρεσιακές δαπάνες, όπως οδοιπορικά και αποζημιώσεις μετακινήσεων, είχαν κάνει «φτερά» και είχαν καταχραστεί από το 40χρονο αυτόχειρα και συναδέλφους.

Από τη δικογραφία που συντάχθηκε μετά το πέρας της διερεύνησης της υπόθεσης, από τα στελέχη των «Αδιάφθορων» της Ελληνικής Αστυνομίας, παραδόθηκε στις δικαστικές αρχές τον Οκτώβριο του 2024.

Οι εμπλεκόμενοι αστυνομικοί, αποκάλυψε η έρευνα, είχαν… επενδύσει τα χρήματα που είχαν καταχραστεί σε κρυπτονομίσματα, τυχερά παιχνίδια και πολυτελή βίο. Είχαν σκοπό αναφέρουν αστυνομικές πηγές να επιστρέψουν τα χρήματα στο μέλλον.

Οι κατηγορίες και η εμπλοκή των αστυνομικών

Η τραγωδία του Οκτωβρίου του 2022, λειτούργησε έ ως αφετηρία για να ανοίξει η «βεντάλια» των ερευνών που σήμερα απασχολεί τη Δικαιοσύνη.

Στην ανακρίτρια έχουν ήδη κληθεί να δώσουν εξηγήσεις αστυνομικοί και ανώτεροι αξιωματικοί που είχαν εποπτικό ρόλο ή συνεργασία με τον 40χρονο αυτόχειρα.

Η δικογραφία περιλαμβάνει αδικήματα όπως ψευδή βεβαίωση και παράβαση καθήκοντος, ενώ το ερώτημα που κυριαρχεί είναι πώς ένα τόσο μεγάλο έλλειμμα έμεινε για χρόνια αδιόρατο και πώς η πίεση της ευθύνης ενδέχεται να οδήγησε αξιωματικό στο απονενοημένο διάβημα.

Εξηγήσεις από πέντε αστυνομικούς

Πλέον το κατώφλι του ανακριτή με την ιδιότητα του υπόπτου τέλεσης αδικημάτων, αναμένεται να περάσουν πέντε αστυνομικοί που είχαν εποπτικό ρόλο στο τμήμα διαχείρισης υλικού της αστυνομικής διεύθυνσης Θεσσαλονίκης.

Οι ελεγχόμενοι αστυνομικοί φέρεται ωστόσο να δηλώνουν ότι δεν μπορούσαν να γνωρίζουν ότι τα χρήματα δεν πήγαιναν για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών, όπως άλλωστε προορίζονταν.

Ήδη τέσσερις αστυνομικοί κατέθεσαν ενώπιον του ανακριτή και μετά την απολογία τους αφέθηκαν ελεύθεροι. Εντός των επόμενων ημερών, θα κληθεί να δώσει εξηγήσεις ακόμη ένας αστυνομικός που εμπλέκεται στην υπόθεση.