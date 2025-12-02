Θεσσαλονίκη: Στο νοσοκομείο 42χρονος μετά από ατύχημα με τροχό στη δουλειά
Στο σημείο έσπευσαν διασώστες και γιατρός του ΕΚΑΒ
Εργατικό ατύχημα συνέβη το μεσημέρι της Τρίτης (02/12) στην περιοχή των Νέων Επιβατών της Θεσσαλονίκης, όταν ένας 42χρονος τραυματίστηκε στο χέρι από τροχό, με αποτέλεσμα να διακομιστεί στο νοσοκομείο για ιατρική φροντίδα.
Άμεσα έσπευσαν στο σημείο διασώστες και γιατρός του ΕΚΑΒ, οι οποίοι του παρείχαν τις πρώτες βοήθειες.
Ο τραυματίας στη συνέχεια μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ.
